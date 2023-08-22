4騎士遭BMW X6逆撞「1人命危搶救」！駕駛是前議員辦公室主任

記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區22日晚間發生恐怖車禍，37歲周姓男子駕駛BMW新款X6休旅車，行經中興、北宜路口時，突然逆向在車道上行駛，連續輾撞4名騎士，最後與公車相撞才停下，導致59歲鄭姓騎士命危送醫。經過調查，周男曾是前議員許正鴻的辦公室主任，案發後檢驗酒測值為0，並自稱「是癲癇發作」，至於詳細事發原因為何，仍待釐清。

37歲周姓男子22日晚間駕駛BMW的X6休旅車，行駛在中興路上，沒想到左轉北宜路時，疑似因為癲癇發作、當場失去意識，導致車輛滑行道對向車道，逆向撞上了停等紅燈的59歲鄭姓男騎士、70歲藍姓男騎士、59歲于姓男騎士及70歲鍾姓女騎士，最後撞上了45歲龍姓男子駕駛的公車才停了下來。

▲▼BMW駕駛疑似癲癇發作，逆向撞上等紅燈的機車及公車。（圖／記者陸運陞翻攝）



畫面當中可以看見，周男撞上騎士後並沒有停下來，反而是一路輾撞過去，導致車身不斷起伏，而鄭男也因此受到嚴重傷害，當場失去生命跡象，目前正在醫院搶救當中，藍姓騎士也因為受傷送醫，其餘的騎士、公車駕駛則沒有大礙。

根據調查，周姓男子曾是前議員許正鴻的辦公室主任，曾經選過2次新店張南里里長，不過沒有選上，警方事發後進行酒測，確認酒測值為0，而周男自稱「癲癇發作」才釀禍，下車時也要警方協助才能上擔架，詳細案發原因為何，仍待進一步調查。