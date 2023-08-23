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海濤法師為「在家女弟子」違戒律被趕出門　照片曝光

海濤本名黃榮享（圖），弘法30年累積逾40億元身價，與合作夥伴吳秀慧爆發爭產風波。（翻攝如意吉祥YouTube）

▲海濤本名黃榮享（圖），弘法30年累積逾40億元身價，與合作夥伴吳秀慧爆發爭產風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「海濤法師是因女人和錢被趕走的！」一位熟悉佛教界的人士忍不住感嘆。本刊調查，女人指的是一名李姓在家女弟子，去年已正式出家，法號「雲燈」。吳秀慧一方認為，2020年李女尚未出家，就與海濤一起「升座」，坐在比弟子更高的台上弘法，還講述通靈的事，已嚴重違反佛門戒律。

海濤（左）獨立弘法後，與原本是在家女弟子的雲燈法師（右）曾在去年舉行信徒見面會。（翻攝The Nerd Boss Show YouTube）

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▲海濤（左）獨立弘法後，與原本是在家女弟子的雲燈法師（右）曾在去年舉行信徒見面會。

此外，海濤還曾向弟子說他是毛澤東、希特勒，殺那麼多人，都是為了穩固佛教，又說習近平來入夢要他加持，原來自己就是習的分身，種種怪誕言論，讓弟子擔心海濤的身心狀況。

知情人士表示，2020年初，海濤遭吳秀慧一方質疑違反佛門戒律。同年5月，海濤利用LINE視訊，請弟子帶著推車到宜蘭三星道場總部，開保險箱搬走新台幣及美元現金，隨後海濤即將吳秀慧解職；吳認為她被違法解職、應復職，雙方為此告上法院，海濤則辭去集團相關職務，經常赴海外，2021年更宣布獨立弘法。

三星道場開立的捐款收據，仍顯示由海濤擔任理事長。

▲三星道場開立的捐款收據，仍顯示由海濤擔任理事長。

隔年調查局接獲檢舉，指海濤弘法的善款遭謀奪，懷疑吳秀慧等5名被告涉侵占善款及洗錢，報請宜蘭地檢署指揮偵辦並發動搜索，查扣相關帳冊，發現海濤名下逾2億元現金，在雙方鬧翻後被轉到吳秀慧指定的帳戶，吳與丈夫因此被認定罪嫌重大，後來交保。

就在吳與丈夫很可能遭起訴之際，海濤出庭應訊，態度卻180度大轉彎，當庭告訴檢察官沒有要追究也不提告，吳秀慧與丈夫因此獲不起訴。當時佛教界便盛傳，海濤有桃色把柄在對方手中因而退讓，但本刊詢問吳秀慧的委任律師，所獲答案是「沒有拍到」。本刊為此多次透過管道聯絡海濤都未獲回應，上週他的律師表示，海濤可能在新加坡，無法受訪。

對於40億元資產該如何分配，海濤並未明確表態，只由弟子出面處理。2020年5月，海濤離開集團後，曾傳LINE語音訊息向吳秀慧表示：「謝謝秀慧妳幫我覺悟覺醒，感恩你們的付出…衷心希望你們健康好睡覺，得到三寶的加持，慈悲為眾生，為世界而努力，我會有180度改變，永遠不做主導者，做一個旁觀者。」還向吳秀慧說，自己應該改名「流水」。

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