▲鳳山水資源中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為產業發展做強力後盾，高雄市水利局22日表示，市府超前佈署與中央合作推動再生水政策，在內政部營建署指導及支持下，已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，2021年起推動北高雄再生水計畫，新建橋頭及楠梓兩座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民的民生用水。

水利局說，北高雄（橋頭、楠梓）再生水廠配合產業需求，客製化台積電公司所需之高品質再生水，水質管制項目高達22項（包含硼與尿素等），並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

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▲台積電用水安了！高雄2再生水廠日供10.5萬噸，不影響民生用水。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局在去年初完成橋頭再生水廠規劃，並同步與台積電公司洽談再生水用水事宜，於去年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書（MOU），後續並與台積電公司簽訂用水契約，並於去年10月即完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計2026年即可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。

另因今年台積電公司調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。

▲橋頭再生水廠意象圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於北高雄另一座楠梓再生水廠，水利局說，今年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計112年底完成招商，117年起分三期供應每日7萬噸再生水。

水利局表示，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水的循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠定穩固基石。