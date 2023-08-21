吃起來！高雄「大港閱冰」吸3萬人朝聖　鹹酥雞、奶茶節接力登場

▲「大港閱冰」冰品嘉年華落幕，兩天狂吸三萬人朝聖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「高雄美食月」首波活動「大港閱冰」於上周末落幕，兩日總計超過3萬人次湧入哈瑪星。觀光局預告，下週和下下週，還有高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華、高雄奶茶節接力登場，錯過還要再等一年！

觀光局於19日、20日舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，哈瑪星特別封街辦理，共計超過45家特色冰品與餐車店家，好天氣助攻下，兩天狂吸3萬人潮共襄盛舉，更勝去年。

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▲大港閱冰市集店家業績成長3成以上。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲哈瑪星周邊店家也湧現人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳指出，參展冰店店家業績成長3到5成不等，店家補貨兩三波；而湧入冰品市集的人潮，也直接帶動鄰近商圈店家業績、平均成長約3成以上，鼓山魚市場也湧現大量遊客。

觀光局也預告，下週和下下週兩大邪惡美食活動接力登場，8月26日、27日高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華，在高雄大遠百追夢廣場熱炸登場，30家台式鹹酥雞及11家異國炸物集結高雄華麗開賣，並號召台灣啤酒、德式生啤、可樂、奶茶、手搖泡沫等各式飲料店家，總數超過50家業者。

▲鹹酥雞嘉年華8月26日及27日在高雄大遠百與大家見面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄奶茶節9月2日及3日在鹽埕埔捷運站出口舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

緊接著，9月2日、3日高雄奶茶節，在鹽埕埔捷運站二、三號出口封街辦理；計有40家奶茶品牌一較高下，及20家以上美食餐車，超過60家以上要轟炸民眾味蕾，提醒外縣市旅客趕緊手刀訂房，享受高雄美食之旅，錯過要再等一年。