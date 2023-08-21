農曆7月本是吉日！變禁忌「竟是朱元璋搞鬼」　中元節拜拜3原因曝

▲民間流傳農曆7月是「鬼月」，有許多禁忌要避免。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每到了俗稱「鬼月」的農曆7月，總有許多習俗和禁忌不可觸碰，但事實上，這是從古代流傳下來的，原本是慶賀豐收、酬謝大地祭祀的好日子，之所以演變至今，疑似是明朝皇帝朱元璋的傑作。

根據《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，清嘉錄記載「人無貧富，皆祭其先，俗呼『過節』，蓋土俗家祭，以清明，7月半，10月朝為鬼節。即將來臨的農曆7月15日『中元節』即為3大鬼節之一，古人逢鬼節則祭用麥麪，燒紙，焚錠，亦鬼節為盛，為拜拜的起源」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中元節拜拜的起源有3個原因：

1、農曆7月15日是道教「三官大帝」聖誕，三官各有統轄，正月15日為「上元天官」聖誕，一品賜福天官紫微大帝，管天界，又稱「天官賜福」與「元宵節」同天；7月15日為「中元地官」聖誕，二品赦罪地官清虛大帝，管地界，又稱「地官赦罪」與鬼月「中元節」同天；10月15日「下元水官」聖誕，三品解厄水官洞陰大帝，管水界，又稱「水官解厄」，與民俗驅邪除穢融為一體。

2、佛教中「盂蘭盆經」目蓮尊者救母的故事，勉勵佛教弟子以修孝順，梁武帝時設「盂蘭盆齋」，合乎中國人慎終追遠的習俗，把「盂蘭盆齋」與「中元節」合在一起超渡亡靈和祭祀祖先，又稱為「孟蘭盆會」。

3、民俗流傳明朝朱元璋皇帝登基後，不願民間百姓共享吉日，才會造謠農曆7月是鬼月的傳說。

▲中元節要拜拜的起源有3個原因。（示意圖／翻攝自photoAC）

不過真相真的是如此嗎？本站曾報導《不願人民共享？傳朱元璋造謠600年 但鬼月真的不是他搞的》，內容就提到，鬼月的由來沒有一個明確的說法，但源頭似乎不是朱元璋，而是和台灣早期漳泉械鬥比較有直接關係。

◎民俗說法，僅供參考。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 廣告看版只有「魷魚＋倒立豬」！他笑翻：是賣什麼啦？ 在地人解答了

▸ 佛心法官幫接送還「偷塞1000元」 小偷暖哭喊：活菩薩…承諾做好這件事

▸ 激戰1夜意外懷孕！洋男人夫拒付撫養費 還害她被正宮求償