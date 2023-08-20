沖繩住宅工地挖出未爆彈！　自衛隊：二戰時期美軍發射照明彈

▲日本陸上自衛隊處理未爆彈。（示意圖／翻攝自Facebook／陸上自衛隊第１５旅團）



記者張方瑀／綜合報導

沖繩縣那霸市一處市營住宅的施工處發現一枚重達20公斤的二戰時期未爆彈，市府人員20日疏散了周圍住民，自衛隊也前往現場移除。據了解，該地區在二戰時期是「沖繩島戰役」的激戰地，該枚未爆彈是78年前沖繩戰役中，美軍從海上發射的照明彈。

根據NHK報導，那霸市大名町市營住宅工程處在7月10日施工時發現一顆未爆彈，由於發現地點位於住宅區，因此市府人員於20日上午疏散現場半徑75公尺內的82戶、共132位居民，再由自衛隊前往現場進行移除工作。

自衛隊指出，這枚長約50公分、重約20公斤的未爆彈是78年前沖繩戰役中，美軍從海上發射的照明彈。自衛隊專門處理未爆彈的部隊先用吊車將砲彈吊起，轉移到一旁利用鐵板圍起的區域，接著用特殊器具將引信打穿，排除危險之後才解除了避難指令。

住在附近的84歲女性表示，發現未爆彈的位置是過去沖繩戰役的激戰區，這已經是她第二次因發現未爆彈而進行避難，「我想如果在附近繼續挖掘的話應該還會找到，希望炸彈能盡快全部消失，但不知何時才能結束。」

「沖繩島戰役」從1945年4月持續到6月中，這場為期82天的戰役又被稱做「鐵暴風」、「鐵雨」，反映出戰役的火力密集和激烈程度，預計還要花上70至100年才能清除完所有未爆彈。