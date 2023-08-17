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南部起風了？民調侯友宜超車柯文哲！　藍營人士揭綠營支持者倒戈

▲▼位在土城工業區內，由中華工程主導開發建造的中工雲宇宙智慧廠辦今天舉行上樑典禮。新北市長侯友宜、經濟部政務次長陳正(示其)、三三會理事長林伯豐、電電公會理事長李詩欽、威京集團主席沈慶京、副主席陳瑞隆等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜近日民調回穩。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

《美麗島電子報》公布最新民調，在三腳督的情況下，國民黨的總統參選人侯友宜終於不再是老三，超越民眾黨的柯文哲。有藍營人士認為，這與侯友宜近期的人設越來越鮮明，加上近期勤跑基層有很大的關係；更有南部民代透露，近期有不少原本支持綠營的支持者慢慢倒戈，顯見這些改變都是讓侯友宜在地方支持度越來越穩固的原因。

從這次民調交叉分析可以看到，侯友宜在桃竹苗地區拿下最高的支持度，來到27.4％，另外值得注意的是，在高屏地區也有21.2%支持度，遠高於柯文哲13.3％的支持度。

藍營人士認為，侯友宜過去給人印象模糊，許多事情沒有明確表態，這讓直來直往的青年不大喜歡，但近期侯在能源議題、監督執政方面，都有明確論述；加上侯近期勤走基層，甚至走訪他最熟悉的菜市場、廟口等，讓民眾能以最貼身的距離認識最「真」的侯友宜。此外，侯團隊也將侯友宜「正直、正義」的個人特質更加明顯的呈現出來，更透過短影音宣傳，包括吃泡麵、賣豬肉的親民形象，讓許多人耳目一新。

侯友宜上週到台南興濟宮進行廟口開講，現場湧現上百名民眾，氣氛熱絡。事後，北區振興里里長童小芸透露，近期身邊有不少原本支持綠營的民眾已對執政者放棄，認為過去在南部登革熱最嚴重時期，賴清德根本沒有給予地方協助；疫情期間的醫療物資也沒有給予良好的補助，種種原因讓他們決定不再「含淚投綠」，這次決定支持侯友宜。

對於侯友宜民調回穩，更直逼柯文哲，台南市北區安南區立委參選人姚正玉認為，這次看到侯友宜親自到南部，與選民最直接的接觸，南部鄉親看到本人後非常有感，加上侯友宜就是南部人，他用最流利的台語與地方交流，慢慢的把自己與地方的關係拉回來，支持度力量是可以往南移的，南部鄉親看到他的一舉一動，也會贏得南部人的認可。

至於郭台銘是否影響侯友宜支持度，姚正玉分析，目前黨中央已有黨紀，對於破壞團結的黨員已有要求，加上郭台銘聲勢也沒有日前這麼高，可以感受到藍營支持者已回流，從民調上可以看到，國民黨支持者有74.6%挺侯友宜，雖然還沒有民進黨支持者88.6%支持賴清德以及傾向民眾黨的民眾有83.2%支持柯文哲來得多，但顯而易見藍營支持者已慢慢歸隊。
 

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