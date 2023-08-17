潑猴花蓮國宅撒野！民眾急通報　縣府人員帶網子來「牠早溜了」

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

花蓮市中華路上一處國宅15日時，突然出現獼猴在社區裡亂竄！有住戶目擊獼猴從屋頂1路攀爬，在3、4樓冷氣機、氣窗間跳來跳去，一度還跳進住家陽台，害怕會造成危險，不過等縣府人員獲報到場捕捉時，獼猴已不見猴蹤影。對於民眾質疑通報被「踢皮球」，縣府回應，未來民眾遇到相關疑慮危險，可以撥打1999專線，會統一受理。

▲花蓮有獼猴在國宅亂竄。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮15日早上9點多在中華路上的一處社區國宅，有獼猴到處爬窗亂竄，目擊的1樓住戶指出，他聽到浪板屋頂上有聲音，抬頭就看到一隻猴子不斷往樓上爬，在3、4樓跳來跳去，後來消失無蹤。

住戶指出，他住在這很久，第1次看到猴子出現在民宅，覺得蠻恐怖，而且猴子還一度跳到陽台裡，如果裡面有老人家還是小孩的話，怕會發生危險。

花蓮縣政府獲報後，立即派員來追捕野生猴，但到場時獼猴已不見蹤影。保林科呼籲民眾，在看到野生猴時，不用過度恐慌緊張，會入侵民宅的猴子，基本上都是落單的孤猴，因不是跟著猴群的狀態，通常不具有領域性。看到猴子只要記得三不政策「不要接觸、不要干擾、不要餵食」，盡量保持距離，猴子也比較不會主動攻擊人類。民眾如果有疑慮擔心危險，可以撥打縣府1999專線，統一接獲線報後就會交付給相關權責單位。

另外，針對民眾反應通報被踢皮球，縣府內部也緊急協商協調，因為以往受理單位的疑議是「是否構成公共緊急危難」，而未來都會統一由1999受理，已避免同樣的狀況發生。