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AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

▲▼超勵志！台灣21歲AV女優苦讀考上台大　秀出「恭喜錄取」截圖。（圖／翻攝魏喬安IG、推特）

▲AV女優魏喬安苦讀考上台大，並秀出「恭喜錄取」截圖。（圖／翻攝魏喬安IG、推特）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學分發入學前天（15日）放榜，AV女優魏喬安也PO出她錄取「台大人類學系」通知，引發網友正反兩極評價。台大今（17日）表示，台大歡迎有志學生報考及就讀，學生錄取或註冊等事宜悉依相關法令辦理。個別考生是否有考上台大或是否會註冊入學，屬於學生個資與隱私無法回覆。台大希望學生皆能遵循敦品勵學校訓，並遵守相關法律及校規。

21歲的AV女優魏喬安，日前在推特貼出分發結果，確定錄取「國立台灣大學人類學系」畫面。她表示，「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」消息傳出引發熱議。

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台大稍早表示，台大歡迎有志學生報考及就讀，學生錄取或註冊等事宜悉依相關法令辦理。至於個別考生是否有考上台大或是否會註冊入學，屬於學生個資與隱私無法回覆。台大希望學生皆能遵循敦品勵學的校訓，並遵守相關法律及校規。

杏陵醫學教育基金會執行長高松景則指出，魏喬安能考上台大這個全國最好學校，這樣求知慾望是值得鼓勵，也代表人生有無限可能，期許她能有一個全新的開始。

至於台大師生部分，高松景分析，她相信以台灣這樣開放的風氣與素養，台大師生應該不會去歧視或負面看待魏喬安，也建議魏喬安可以相信自己，勇敢做自己，不必在乎外界眼光。

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