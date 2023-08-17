色誘戒治所長「受刑人女友」起底　社交圈很活躍

記者黃翊婷／綜合報導

矯正署台東戒治所前所長劉振榮涉嫌收受餽贈，還牽扯出有受刑人透過女友色誘的案外案，據傳，該女年紀大約在30歲左右，身材很好，是一位長髮美女，而且在社交圈也很活躍。劉振榮日前經檢方複訊後依10萬元交保，目前已調職等候調查。

▲台東戒治所爆出前所長涉貪案件。（圖／翻攝自Google地圖）

台東戒治所今年6月間發生一起輕生案件，林姓約聘僱人員因為涉嫌夾帶物品給張姓受刑人，被所方發現之後前往台東地檢署自首，工作也因此丟失，沒想到幾天之後，他就被發現胸口遭刺傷，陳屍家中。雖然有部分親友不相信林男會選擇輕生，但他的妻子對於死因並無意見。

後來法務部政風單位接獲檢舉，深入一查竟然揪出案外案，張姓受刑人的女友曾頻繁出入所長辦公室，還經常攜帶禮物，進去都要待上一段時間才會離開。時任所長劉振榮及胡姓戒護科長皆被檢方帶回偵訊，其中劉振榮坦承接受餽贈，不過沒有對價關係，也沒有給予張姓受刑人特別待遇，兩人訊後均依10萬元交保。

事件爆發之後引起社會大眾關注，根據《自由時報》報導，張姓受刑人的女友大約30歲左右，身材很好，是一名長髮美女，在社交圈十分活躍。

而劉振榮在事發之後遭到拔官，本月8日才被調回矯正署後勤組擔任副組長，接下來將靜待調查；胡姓科長的職務則沒有異動。

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