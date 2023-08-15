感受通靈...混血男模傳辦「死藤水」迷幻聚會　警查到這種毒品

▲法國導演尚庫南曾透過虛擬實境效果，推出《迷幻死藤水》讓觀眾感受通靈之旅。（資料照／高雄市電影館提供）

記者劉昌松／台北報導

台北市刑大去年接獲情資，在台工作的傅姓混血模特兒疑似提供含有二級毒品成分的「死藤水」，舉辦迷幻聚會，經報請檢察官指揮搜索後，卻沒有找死藤，幾個月後，警方從傅男住處搜到的不明藥粉中，驗出另一種「伊波蓋因」二級毒品，因無證據顯示傅男吸食或轉讓，台北地檢署同意給予緩起訴處分，不過日前被高檢發回，要求確認毒品的純質淨量再行偵結。

天然植物「死藤」生長在亞馬遜河流域熱帶雨林，當地土著或薩滿靈媒把死藤和其他幾種植物混合煮成藥水，當地人相信喝死藤水有治病、通靈，被廣泛用於宗教儀式場合，現在已經成為當地的觀光旅遊選項之一。經科學研究，死藤內含大量的「二甲基色胺」，屬於我國法定的二級毒品。

近年來，傳出有些到中南美旅遊，參加過薩摩通靈儀式的民眾或外籍人士，會在台灣祕密舉辦類似的迷幻聚會，台北市刑大在2022年接獲情資，傅姓模特兒將於台北市市民大道附近，以集體冥想為號召舉辦活動，報請檢察官聲請搜索票獲准後，前往傅男住處搜索，不過現場並沒有找到死藤，也沒有一眼即知的毒品，案件因此結束。

後來，警方進一步將可疑物品拿去化驗，雖然依舊沒有查出「二甲基色胺」，但驗出另一種二級毒品「伊波蓋因」，因此再次將傅男依毒品罪嫌函送北檢偵辦，檢察官偵辦時，傅男到案坦承持有毒品。

因傅男驗尿沒有施用毒品反應，也無證據顯示他有販售或轉讓，因此檢察官同意給予傅男緩起訴處分，條件是繳庫10萬元，案經職權再議，高檢署認為應確認毒品的「純質淨重」，因此撤銷發回，目前全案正等待毒品的重量檢測結果，再另行偵結。