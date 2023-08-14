質疑高虹安被起訴時間特別　民眾黨議員：一次打柯、郭＋轉移雲豹能源

▲民眾黨新北市議員陳世軒、民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，引發各界高度關注，民眾黨黨主席柯文哲也出面喊話相信高虹安，並批評司法應符合比例原則。民眾黨新北市議員陳世軒質疑，突然起訴高虹安，除了想傷到柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘的選情之外，也是想轉移雲豹能源爭議。

陳世軒14日晚間接受「萬事通事務所」網路節目訪問，主持人黃光芹提及，雖然有律師覺得高虹安案並非完全沒有辯解空間，但倘若一審出爐，可能就會被停職，不需要等到三審定讞，會不會覺得有點政治意味、政治辦案，或是政治迫害？

陳世軒回應，針對有無政治迫害一事，如果今天高虹安是突然冒出這樣的事情，不認為大家會無緣無故喊「政治迫害」，然而2022年選舉期間的事情，讓大家記憶猶新、歷歷在目，民進黨是怎麼用國家機器、全國綠營民代加上側翼、名嘴、網軍轟高虹安，而高虹安也因此竄起、越打越起來。

陳世軒提及，新竹棒球場案成為2022年選舉的破口，而此次高虹安案的時間點也比較特別，很難不讓人做聯想，「7月28日才把林智堅的新竹棒球場案送到監察院，現在就回來追打、起訴高虹安。」其實早有耳聞北檢要起訴高虹安，但只是民進黨什麼時間點要出手的問題，「現在看起來，在這個時間點出手是一箭雙鵰，起訴高虹安打柯文哲、郭台銘。」

陳世軒認為，除了現在打高虹安傷柯、郭之外，這幾天還有立委賴品妤的爸爸賴勁麟是上市綠能公司雲豹能源董座爭議，「今天新聞是不是成功轉移，賴品妤爸爸的雲豹能源事件？光電公主的新聞就直接被轉移了。」所以他認為此案第一是「壓掉光電公主的新聞」，第二是想一箭雙鵰，一次打柯文哲與郭台銘。