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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女運動員性別被質疑！傳遭國際田聯「取消世界排名」

▲▼大陸田徑女將被質疑女扮男。（圖／翻攝自微博）

▲廖孟雪（左二）、童曾歡（右一）。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女子田徑選手廖孟雪、童曾歡因外型陽剛，曾多次被質疑性別，最近更傳出兩人遭國際田聯取消世界排名的消息。對此，大陸官方的體育部門未有回應，但大陸媒體則發文否認，並查詢了國際田聯的官網，強調兩人的資料都還能搜尋、查看。

▼廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）。（圖／翻攝自微博）

▲▼廖孟雪（右二）及童曾歡（左二）樣貌和體型極似男性。（圖／翻攝自微博）

廖孟雪、童曾歡與都是來自湖南的選手，廖孟雪擅長200公尺和400公尺項目、童曾歡則擅長400公尺項目，兩人由於外型都較為陽剛，多年來一直被質疑性別，更有網友認為兩人的運動褲中間疑似「激凸」。

近期更有大量文章指出，兩人遭到國際田聯取消了世界排名。對此，大陸官方的體育部門未有解釋，但大陸媒體則發文否認，並查詢了國際田聯的官網，強調兩人的資料都還能搜尋、查看。

▼大陸媒體找出廖孟雪、童曾歡的資料，強調兩人沒被除名。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸媒體找出廖孟雪、童曾歡的資料，強調兩人沒被除名。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸媒體找出廖孟雪、童曾歡的資料，強調兩人沒被除名。（圖／翻攝微博）

大陸媒體指出，進入國際田聯的官網之後，從女子100公尺中可以查閱到廖孟雪（Mengxue LIAO）的名字，她排名第527位，「即便是在中國女選手中，也是10名開外。」

大陸媒體還說，廖夢雪本人已經結婚當媽，並淡出了比賽，這樣的排名，已經不算低了。另外，廖夢雪在200米和400米中，均有排名，只是排名更低。

童曾歡的方面，大陸媒體則提到，她本人最近沒有參加比賽，疑似已經退役，但資料還是在國際田聯的官網上面，根本沒有所謂的「除名」。

另外，從其他的報導中也能發現，童曾歡為人低調，目前也較少參賽，而在近年的照片中還可以發現，她留了長髮，還綁起了小辮子，並抱著小寶寶，溫柔餵食小寶寶吃香蕉，展現出母性的一面。

▼童曾歡餵小寶寶吃香蕉。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸田徑女將被質疑女扮男。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸田徑女將被質疑女扮男。（圖／翻攝自微博）

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