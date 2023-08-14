快訊／高虹安涉2案偵查終結　北檢10點說明

▲台北地檢署即將偵查終結新竹市長高虹安所涉貪汙背信等案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長高虹安在2022年大選期間，遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，另外又遭資策會控告，將任職期參與的研究成果，拿去登記到民間公司名下，分別涉嫌貪污、背信等罪，台北地檢署今天偵查終結，將在上午10點正式公告她所涉貪污案及背信案的偵查結果。

2022年間，代表民眾黨參選新竹市長的候選人高虹安，遭踢爆男友李忠庭在永玲基金會年薪600萬元，卻仍被高虹安在莉為任內當人頭助理，申報公費補助。

周刊媒體隨後也刊出13頁高虹安的助理薪資內帳明細，質疑高虹安浮報助理薪資，助理因被「低薪高報」的收入，都要上繳委員辦公室當公積金，因內容涉及《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，北檢在同年11月17日正式分「他字案」展開調查。

檢調一開始傳喚高虹安辦公室前行政主任、綽號小兔的黃惠玟釐清案情，取得相關內帳等事證後，在12月15日首度傳喚高虹安、李忠庭等人，隔天(16日)，檢察官諭令高虹安60萬元交保。

之後高虹安再被爆出疑似拿在資策會任職的同時，跑到美國念書並取得學位，北檢再根據資策會提告另外分案，2023年4月28日，已當選新竹市長的高虹安2度被傳喚到案釐清，全案將在8月14日偵查終結。