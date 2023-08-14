　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中外埔火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中市外埔區鐵山橋昨日（13日）發生一起嚴重死亡車禍，駕駛及後座乘客皆被燒成焦屍。警方請來家屬指認，初步研判駕駛可能是家住台中市神岡區的張姓男子（19歲），乘客則疑似是張男的女友，不排除是因為撞擊力道過大才會噴飛到後座。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲事故車輛嚴重毀損。（圖／民眾提供）

警消說明，13日下午5點43分左右接獲通報，指稱有一輛轎車撞上外埔區廍子堤防路電線桿，車身嚴重受損，輪胎甚至撞到掉落，且車輛已經起火燃燒，於是立即派員前往現場搶救。

然而，消防人員將火勢撲滅之後，先是在前座發現被燒成焦屍的駕駛，準備移出遺體時，發現後座還有另外一具焦屍，遺體嚴重毀損，無法辨識性別。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車子側翻卡在電線桿旁邊。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，警方以車追人，找到家屬指認，駕駛可能是家住台中市神岡區的張姓男子（19歲），後座死者應該是張男的女友，至於為何女友會在後座而非副駕駛座，不排除是因為當下撞擊力道過大，女方被甩飛到後方。

目前，警方已經報警檢察官相驗，關於死者的身分，也會提取家屬的DNA進行進一步比對確認，詳細的起火原因及肇事原因都還有待釐清。

▼警方初步調查，車上2名死者疑似是情侶。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

ET快訊
租屋被改成炮房！房東「潛入蒐證」嚇傻　怒阻止床上2人
台中外埔火燒車2人碳化雙亡　身分曝光
童玩節壯男暴打13歲少年　舅曝他怒問「是不是插隊」
台中女郵局遞「空白提款單」寫8字　行員一看報警
藝人張立昂酒後鬧鄰居！警帶回派出所管束　上銬畫面曝光
雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝
張學友開唱一半突跌倒！　「登台前半小時就頭暈」強忍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

西班牙藝術家嫌台灣廟門髒狂擦　害百年古蹟「掉漆變白」

台中外埔火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

童玩節壯男暴打13歲少年　舅曝他怒問「是不是插隊」

新北女夜歸遭2男盯上！曝「恐怖提款遭遇」嚇哭　竟是被警當車手

台中女郵局遞「空白提款單」寫8字　行員一看報警

藝人張立昂酒後鬧鄰居！警帶回派出所管束　上銬畫面曝光

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉：讓你們受到驚嚇了

飢渴人妻分手小王怒告性侵！反被丈夫抓包「還有3個男朋友」

基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別抵抗

快訊／再增1死！台中奪命自撞釀「碳化雙亡」　轎車嚴重扭曲全毀

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

汪被爸撫摸神祕酥麻點　肉像有開關大面積抖動

西班牙藝術家嫌台灣廟門髒狂擦　害百年古蹟「掉漆變白」

台中外埔火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

童玩節壯男暴打13歲少年　舅曝他怒問「是不是插隊」

新北女夜歸遭2男盯上！曝「恐怖提款遭遇」嚇哭　竟是被警當車手

台中女郵局遞「空白提款單」寫8字　行員一看報警

藝人張立昂酒後鬧鄰居！警帶回派出所管束　上銬畫面曝光

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉：讓你們受到驚嚇了

飢渴人妻分手小王怒告性侵！反被丈夫抓包「還有3個男朋友」

基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別抵抗

快訊／再增1死！台中奪命自撞釀「碳化雙亡」　轎車嚴重扭曲全毀

印尼選美爆性騷！30佳麗被迫脫衣檢查橘皮　加冕典禮急喊卡

江宏傑1事萌退意！　福原愛官司扯後腿…握千萬代言下一步等點頭

西班牙藝術家嫌台灣廟門髒狂擦　害百年古蹟「掉漆變白」

林振瑋升1A初登場　先發2局飆4K！球速最快156

北韓官媒：金正恩視察飛彈工廠等軍事設施

阿Sa第三者C小姐瘋傳她！演過梁朝偉女兒…IG挨轟「無恥搶男友」

再2天鬼門開「拜錯衰整年」！專家列鬼月祭拜16禁忌　4水果都NG

賴清德不能到華府　葛來儀指2外部因素：台美雙方好的協調結果

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

直擊女星劇中「遭壓制現場」！　《天道》劇組拍戲引居民圍觀

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

張立昂酒醉鬧鄰　上銬畫面曝光

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉

為了1台洗衣機　少將參謀長遭重判12年

即／台中嚴重車禍　1人燒成焦屍

童玩節壯男暴打13歲少年　舅還原對話

夜歸女遭2男盯上嚇哭　竟是被警當車手

飢渴人妻控性侵！反被抓包還有3男友

即／說要上班卻失聯！萬丹鄉公所主任陳屍高屏溪河床

正妹開房間私照外流！前男友認：我是渣男

大武崙離岸流釀3死　專家教逃生：別抵抗

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

更多熱門

相關新聞

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

台中市外埔區鐵山橋今日發生嚴重死亡車禍，一輛轎車不明原因在廍子堤防路自撞，強大撞擊力道讓車輛嚴重變形，就連車輪也被撞到掉落，警消原本在車上發現駕駛被燒成焦屍，明顯死亡，稍早又在變形的後座發現一名乘客，同樣明顯死亡，雙雙被燒成焦屍。

即／台中嚴重車禍　1人燒成焦屍

即／台中嚴重車禍　1人燒成焦屍

急趕小三通！男駕駛撞進商港工寮…車頭全毀

急趕小三通！男駕駛撞進商港工寮…車頭全毀

快訊／台中大善人出殯！9未成年被警帶回

快訊／台中大善人出殯！9未成年被警帶回

即／象董今出殯！160警+空拍全面戒備

即／象董今出殯！160警+空拍全面戒備

關鍵字：

台中車禍

讀者迴響

熱門新聞

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

快訊／田馥甄一看到他秒哭了！　被狂拱1事崩潰：弄的我腋下濕

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

領養圓滾滾小黑　養6個月變虎斑

AirPods忘在海底撈　店員撿到竟帶回家

張學友開唱一半突跌倒！　「登台前半小時就頭暈」畫面曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面