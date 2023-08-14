台中外埔火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中市外埔區鐵山橋昨日（13日）發生一起嚴重死亡車禍，駕駛及後座乘客皆被燒成焦屍。警方請來家屬指認，初步研判駕駛可能是家住台中市神岡區的張姓男子（19歲），乘客則疑似是張男的女友，不排除是因為撞擊力道過大才會噴飛到後座。

▲事故車輛嚴重毀損。（圖／民眾提供）

警消說明，13日下午5點43分左右接獲通報，指稱有一輛轎車撞上外埔區廍子堤防路電線桿，車身嚴重受損，輪胎甚至撞到掉落，且車輛已經起火燃燒，於是立即派員前往現場搶救。

然而，消防人員將火勢撲滅之後，先是在前座發現被燒成焦屍的駕駛，準備移出遺體時，發現後座還有另外一具焦屍，遺體嚴重毀損，無法辨識性別。

▲車子側翻卡在電線桿旁邊。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，警方以車追人，找到家屬指認，駕駛可能是家住台中市神岡區的張姓男子（19歲），後座死者應該是張男的女友，至於為何女友會在後座而非副駕駛座，不排除是因為當下撞擊力道過大，女方被甩飛到後方。

目前，警方已經報警檢察官相驗，關於死者的身分，也會提取家屬的DNA進行進一步比對確認，詳細的起火原因及肇事原因都還有待釐清。

▼警方初步調查，車上2名死者疑似是情侶。（圖／民眾提供）