五月天阿信潮牌STAYREAL爆性騷！　主管逼擁抱才能領獎金...還摸臀

▲知名潮牌STAYREAL的陳姓主管被控性騷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

由五月天阿信與插畫家不二良創立的知名潮牌STAYREAL（銳耳創作股份有限公司）驚爆性騷擾！3名女員工控訴，一名陳姓主管頻頻騷擾女員工，身董事兼經理的劉女卻加以包庇，且公司對於性騷擾未盡防止責任，事後也未適當隔離陳男和被害人，也有過失，各自向陳男和公司求償。台北地院審理，判陳男和公司應連帶給付其中兩人各10萬元、70萬元，公司另應再賠償其中一人30萬元。

由五月天主唱阿信及知名藝術家不二良共同創立的服飾品牌STAYREAL，引領潮流超過十年以上，吸引眾多指標性品牌聯名合作，在潮流界不可撼動地位，。

判決指出，女子小依(化名)指控，她2019年年底參加公司餐會時，陳男竟當著劉姓女經理和其他同事面前，問她「我在樓上開一間最高級的房間，姊要不要一起？」小依後來和陳男等人出差時，陳又說「住哪家飯店」、「可以來陪睡」、「3P」，她2次都當場向劉女反映，劉女卻僅用口頭表示「欸欸欸」，沒有後續作為。事後她向同事小恩(化名)傾訴時，竟發現公司有許多女員工都曾遭過陳男言語和肢體騷擾。

另名女員工小恩表示，陳男不僅在工作時對她摟腰、勾肩，還擅自塞糖果到她帽T口袋，藉此摸到她腹部，讓小恩感覺噁心。陳男還會當著其他同事的面，說她「妳要生小孩喔？妳一看就是生不來的臉，不要浪費時間了啦，好好工作。」

陳男更利用權勢，對直屬女下屬小珊(化名)和另2名女店員性騷擾，包含強迫她們陪酒、擁抱、觸摸肩膀、頭部、臀部、肚子等隱私部位，只要小珊反抗，陳男就會語帶威脅表示「我把妳當妹妹，妳難道沒有把我當哥哥嗎？」、「妳這是什麼態度？」另外只要業績有達標要發獎金，陳就會要求拍照，趁機對小珊摟肩摟腰，還要求她一定要笑，並趁督導店鋪時，以教育員工穿搭為藉口，要求女店員穿裙子，讓她們都感覺很不舒服。

因為陳男握有打考績權限，小珊畏於權勢長期隱忍，陳男卻變本加厲，要求她要和他擁抱才能領公司獎金、頻繁趁獨處碰她隱私部位，最後小珊鼓起勇氣向公司提出申訴，不料公司接到申訴後，仍任由陳男到她任職店中巡店，人事部甚至要求小珊「先裝作沒事」，讓她心生恐懼、壓力過大，還在申訴後向親友發送「不自殺聲明書」，最後公司判定陳男性騷擾小珊成立，然而經人事調整，陳男卻依然對小珊有管理權限。

而小依、小恩認為劉姓女經理明知陳男犯行卻不制止，只好自濟減少和陳男相處，公司代表人卻因此寄信給員工，指責兩人和其他員工聯合排擠陳男。

3名受害人指控，銳耳公司遲至2020年6月12日才以電子郵件公告設立性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，讓她們長期遭陳男性騷擾卻無申訴管道，而劉姓女經理因和陳男有私交，引薦陳男入職，2度當場聽到陳男言語性騷擾也無作為，各對公司和陳男連帶求償80萬、80萬、150萬，並再各向公司求償50萬元。

全案審理時，陳男全盤否認性騷，或辯稱是因為個人恩怨被挾怨報復，但法官認為陳男性騷擾犯行明確，和公司應連帶給付小恩10萬元、小珊70萬元，因公司在小珊申訴事件發生後的消極不作為，另再賠償小珊30萬元。全案還可上訴。

至於小依提告部分，法官認定小依事後仍主動標註陳男，並傳送愛心飛吻貼圖感謝陳男，加上電梯內陳男要求「3P」一事證據不足，判陳男和公司對小依免賠。