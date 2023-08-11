北市公幼裝「工作記錄器」遭批侵犯隱私　教育局：家長教師同意才裝

▲北市教育局宣布，將採取全額補助方式，在公立幼兒園教室內全面裝設工作記錄器。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局長湯志民昨宣布，將要求北市147所公立幼兒園在教室安裝工作記錄器（監視器），預計4年內完成，引發教團質疑。全國教師工會總聯合會批評，此舉根本無視一線工作人員的工作尊嚴。對此，教育局今回應，不會強迫裝設工作記錄器，裝設前會蒐集公立幼兒園內全數家長、教職員工意向，攝錄影像除特定調查人員可透過調查程序調閱外，任何人無法觀看影像，保障親師生隱私權。

學童在幼兒園學習狀況受到各界重視，北市教育局宣布，為能即時因應教保服務過程中疑似違法對待爭議釐清及避免校園安全死角，已經編列3千萬元預算，全面鼓勵公立幼兒園在室內安裝工作記錄器，且採取全額補助，除保障教保人員權益，也提供幼生安全友善的教保服務環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但全國教師工會總聯合會今發表聲明質疑，教育局此舉根本無視一線工作人員的工作尊嚴，「黑化」幼托工作者。全教總指出，教育局開始要求幼兒園全面加裝監視器，並以工作記錄器化名，想要魚目混珠強硬執行，已經造成幼托現場的怒氣高升，並再次重創幼教人員工作尊嚴。

對此，北市教育局今表示，因重視幼兒健康身心發展，致力於推動安全學習環境，教育局所轄147所公立幼兒園，已有50所於室內安裝工作記錄器，為鼓勵公立幼兒園全面裝設，預估需要3千萬經費，已經納入113至116年編列2億的公幼設施設備改善相關預算規劃。

教育局進一步說明，不會強迫裝設工作記錄器，裝設前會由園所發放問卷調查，蒐集公立幼兒園內全數家長、教職員工針對教室內工作記錄器裝設意向，溝通並取得共識後才開始裝設。

為兼顧師生隱私權及肖像權，教育局指出，將區分為公共區域及教室內工作記錄器的裝設線路，教室內工作記錄器影像以「不公開」為原則。教室內工作記錄器攝錄影像上傳至雲端平台，由教育局專管，除特定調查人員可透過調查程序調閱外，任何人無法觀看影像，保障親師生隱私權。

教育局強調，已訂定《台北市公私立教保服務機構設置攝錄影音設備補助暨管理試辦要點》，調閱制度將作為完善配套，將修訂要點納入調閱時機、程序、方式、對象及申請表件等，並規範相關所攝影像僅限疑似違法對待幼兒事件調查使用，避免恣意調閱，降低隱私洩漏疑慮。