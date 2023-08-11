台版柬埔寨案爆「真假藍道」疑雲！　傳真正大BOSS是台大高材生

▲警方逮捕的「藍道」杜承哲，傳出疑似是「真藍道」的分身。（圖／記者陳以昇翻攝）

突發中心／台北報導

「台版柬埔寨案」狠奪4命，誇張案情震驚全台，其中主嫌、幕後藏鏡人「藍道」杜承哲於今年4月落網，檢方依法起訴全案審理中。不料近日卻有消息傳出，杜嫌只是「藍道」分身，「真藍道」是另名余姓男子，且這名余男還是台大畢業的高材生，躲在幕後授權杜嫌以他的身分發號施令，是集團內的「真正大BOSS」。但這一說法，遭到承辦檢警否認。

整起案件起因2022年11月淡水一起失蹤人口案，經警方追查，赫然發現是求職詐騙案，受害者慘遭集團拘禁、虐打，警方經追查，搗破位於淡水、青埔據點，共計救出58人；集團主要人物「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人被依私刑拘禁致死等罪起訴，求處重刑。案經士林地檢署檢方全力偵辦，於2022年4月傳出重大突破，將集團幕後首腦、綽號「藍道」的主嫌杜承哲逮捕，犯罪集團宣告瓦解。

不料近日卻有媒體爆料，4月落網的「藍道」杜承哲並非是「真藍道」，只是大BOSS的一個分身，真正的「藍道」是另名余姓男子。根據《三立新聞網》報導，真藍道余男是杜承哲的老闆，不但藏身幕後操控集團犯罪，而且還被起底是台大經濟系畢業的高材生，2014年就曾號召境外投資，吸金達7000萬元，隨後又潛逃到中國大陸成立詐騙機房，在境外授權杜承哲以他的身分發號施令，且余男還在9日入境時遭到警方逮捕。

但對於這一說法，承辦檢警否認，9日並無指揮任何單位逮捕入境的詐團成員，且依相關證據認定28歲杜承哲涉有詐欺等罪，依法起訴且法院審理中；同時也否認「假藍道」說法，強調並無分身，「台版柬埔寨」案，杜承哲已是層級最頂。

《ETtoday新聞雲》記者以余男全名追查，發現近日根本沒有此人的入境資料，此時爆出「真假藍道」疑雲，懷疑可能是杜承哲想脫罪的卸責之詞；真相究竟如何，還有待檢方進一步調查釐清。