　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一夕變滾水！萬隻鰱魚「飛躍水面」神秘怪象曝　網憂：要出大事？

記者鄭思楠／綜合報導

昆明海埂西碼頭滇池草海連通泵站排水口處，近日不斷有大量白鰱魚跳出水面，湖水仿佛一夕變滾水，在場的市民和遊客拍下了這壯觀震撼的一幕，大量魚群持續躍出水面，形成一道「跳龍門」的奇觀，不過，此神秘景象引發了網友的討論，「是不是地震前兆？」

據《極目新聞》報導，8月6日，昆明滇池出現大面積的魚群跳躍現象，引發熱議。直到8月7日，這種現象依然存在，部分水域甚至出現鰱魚死亡漂浮於水面。

據當地市民、遊客反映，8月6日上午開始，在滇池海埂西碼頭、滇池-草海連通泵站排水口處，不斷有大量白鰱魚跳出水面，形成一道白鰱「跳龍門」的奇觀，有一些還會跳到船上、岸上，引發陣陣驚呼。

很多網友看後猜測，這會不會是地震或者地質災害的前兆？也有網友認為，沒必要盲目恐慌，還要等待科學結論。

▲▼雲南滇池大面積魚群跳龍門。（圖／翻攝自影片）

▲雲南滇池大面積魚群跳龍門。（圖／翻攝自影片）

相關專家對此情況進行了現場調研，發現跳躍魚群主要為白鰱。白鰱為江河性魚類，生物學特性對水流刺激敏感，有搶水、集群習性。而近日持續降雨，入滇河流流量增加，局部區域出現水流變化較大，促使魚類聚集，在外部因素刺激下，出現魚群跳躍的應激反應。海埂西碼頭常有遊艇出入，水體擾動易驚擾魚群，產生跳躍行為。

▲▼雲南滇池大面積魚群跳龍門。（圖／翻攝自影片）

最後，專家也公布真正原因。經調查分析，是滇池外海北岸調水通道出水口水域魚群頂水聚集、密度較高，水域溶解氧較低，導致鰱魚缺氧死亡。

8月4日至8日，昆明持續降雨，滇池草海入湖水量增加較快，為保障防汛安全，調節水位，適時開啟連通泵站，由滇池草海向外海調水，在泵站出水口產生較大外洩水流，引起鰱魚頂水聚集，造成該水域溶解氧較低，導致該水域鰱魚頂水聚集缺氧死亡。目前，滇池管理部門已經組織打撈和無害化處理，並加強相關水域的水環境跟蹤監測。

ET快訊
一隻阿圓「穿泳衣超晃片」挨罵了！　她嘆氣回應
快訊／賴慧如新婚首發文！　鑽戒曝光
Jennie消失官網！　粉絲嚇壞：不續約？
快訊／士官長落水亡　遺體卡礁岩被尋獲
女染食腦變形蟲亡！　泳池老闆哭了：好不容易撐過疫情
快訊／林襄爆戀情　首現身回應！
快訊／又發錢了！　3萬元補貼10萬戶入帳
仿冒品終於抓到了！　吳宗憲重批「太離譜」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

如何過緊日子？　浙江財政廳「評價辦法」發文153家黨政公務機關

一夕變滾水！萬隻鰱魚「飛躍水面」神秘怪象曝　網憂：要出大事？

23歲正妹「一次拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來：很罕見

住處不到5坪！香港建築師曝超狂設計　衣帽間可放近百件衣物

男友生日禮「帶妳去溜冰」　陸18歲女成年禮收「手銬一副」

陸宣布恢復日本、南韓旅行團！多個熱門旅遊國家同日大解禁

男子住小賓館在抽屜發現「厚厚一疊」　數完一千張人民幣現鈔秒報警

結婚16年「3孩全非親生」！妻嗆：血緣很重要嗎　綠帽夫現況更慘

陸中藥材價格漲勢「一路狂奔」　專家：游資與中間商湧入所致

赴泰旅遊中國遊客人數跌至第二　「簽證慢」成大陸出境旅遊最大痛點

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

如何過緊日子？　浙江財政廳「評價辦法」發文153家黨政公務機關

一夕變滾水！萬隻鰱魚「飛躍水面」神秘怪象曝　網憂：要出大事？

23歲正妹「一次拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來：很罕見

住處不到5坪！香港建築師曝超狂設計　衣帽間可放近百件衣物

男友生日禮「帶妳去溜冰」　陸18歲女成年禮收「手銬一副」

陸宣布恢復日本、南韓旅行團！多個熱門旅遊國家同日大解禁

男子住小賓館在抽屜發現「厚厚一疊」　數完一千張人民幣現鈔秒報警

結婚16年「3孩全非親生」！妻嗆：血緣很重要嗎　綠帽夫現況更慘

陸中藥材價格漲勢「一路狂奔」　專家：游資與中間商湧入所致

赴泰旅遊中國遊客人數跌至第二　「簽證慢」成大陸出境旅遊最大痛點

先探／謝金河：AI狂潮已近尾聲

BTS師弟團TXT成為DIOR品牌大使！超強待遇讓Kim Jones設計最帥團服

小心「按錯鍵」！　iOS 17通話按鈕大變動

獨給2兒子6000萬！老人病了「女兒死心回嗆」　網挺：非常合理

陳柏毓狂飆12K創生涯新紀錄　潘文輝飆速158奪6救援

鐵工廠小開淪送毒員！新北台中1趟2萬　母嘆：鐵工廠要交給他啊

證券APP下單超方便！「還有人找營業員？」　苦主曝慘痛經驗

侯友宜拋能源政見　經濟部：很高興確認再生能源是能源轉型主角

不藏了！八點檔女神「德馨」曝烏黑蓬鬆秀髮秘密　成功打造減齡效果

遠離人潮喧囂的秘境！沖繩「知念岬公園」愜意賞浪漫藍海、日出

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

大陸熱門新聞

陸宣布恢復日本、南韓旅行團！

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅

結婚16年3孩都非親生！綠帽夫現況更慘

陸直播一姐遭罰60億　改推「AI虛擬人帶貨」

23歲妹「拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來

網美景點拍照溺水至少7死　絕命片曝！

讓學生做手術2病人枉死　9醫護舉報科主任

男子住小賓館在抽屜發現「厚厚一疊」 數完一千張人民幣現鈔秒報警

兩岸建構大賽限3天完工　台生表現亮眼

陸男捨不得丟下寵物　花16萬帶67隻貓狗搬家

絕對是真愛！阿公開法拉利載超年輕正妹　兩人結婚了

11歲弟不堪霸凌走絕路！27字遺書指認兇手

陸18歲女許願滑冰　竟被男友帶去溜冰

住不到5坪！港建築師曝設計　衣帽間放百件衣

更多熱門

相關新聞

快訊／10:02台灣東部海域規模4.9地震　最大震度2級

快訊／10:02台灣東部海域規模4.9地震　最大震度2級

地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心資料，今天上午10時02分台灣東部海域發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府東北東方20.0公里處，深度91.8公里，屬於中層地震。

即／18:38台灣東部海域規模4.5地震！最大震度2級

即／18:38台灣東部海域規模4.5地震！最大震度2級

碼頭「魚群跳躍」激水花　疑天氣熱缺氧

碼頭「魚群跳躍」激水花　疑天氣熱缺氧

以為錯覺！13:12有規模4.5「極淺層地震」

以為錯覺！13:12有規模4.5「極淺層地震」

山東5.5地震！21人受傷、126處房屋倒塌

山東5.5地震！21人受傷、126處房屋倒塌

關鍵字：

昆明滇池魚群地震

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王4人

台鋼雄鷹送出林子偉　確定換來樂天3球員

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

林子偉百萬身價換王柏融議約權

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面