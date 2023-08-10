一夕變滾水！萬隻鰱魚「飛躍水面」神秘怪象曝　網憂：要出大事？

記者鄭思楠／綜合報導

昆明海埂西碼頭滇池草海連通泵站排水口處，近日不斷有大量白鰱魚跳出水面，湖水仿佛一夕變滾水，在場的市民和遊客拍下了這壯觀震撼的一幕，大量魚群持續躍出水面，形成一道「跳龍門」的奇觀，不過，此神秘景象引發了網友的討論，「是不是地震前兆？」

據《極目新聞》報導，8月6日，昆明滇池出現大面積的魚群跳躍現象，引發熱議。直到8月7日，這種現象依然存在，部分水域甚至出現鰱魚死亡漂浮於水面。

據當地市民、遊客反映，8月6日上午開始，在滇池海埂西碼頭、滇池-草海連通泵站排水口處，不斷有大量白鰱魚跳出水面，形成一道白鰱「跳龍門」的奇觀，有一些還會跳到船上、岸上，引發陣陣驚呼。

很多網友看後猜測，這會不會是地震或者地質災害的前兆？也有網友認為，沒必要盲目恐慌，還要等待科學結論。

▲雲南滇池大面積魚群跳龍門。（圖／翻攝自影片）

相關專家對此情況進行了現場調研，發現跳躍魚群主要為白鰱。白鰱為江河性魚類，生物學特性對水流刺激敏感，有搶水、集群習性。而近日持續降雨，入滇河流流量增加，局部區域出現水流變化較大，促使魚類聚集，在外部因素刺激下，出現魚群跳躍的應激反應。海埂西碼頭常有遊艇出入，水體擾動易驚擾魚群，產生跳躍行為。

最後，專家也公布真正原因。經調查分析，是滇池外海北岸調水通道出水口水域魚群頂水聚集、密度較高，水域溶解氧較低，導致鰱魚缺氧死亡。

8月4日至8日，昆明持續降雨，滇池草海入湖水量增加較快，為保障防汛安全，調節水位，適時開啟連通泵站，由滇池草海向外海調水，在泵站出水口產生較大外洩水流，引起鰱魚頂水聚集，造成該水域溶解氧較低，導致該水域鰱魚頂水聚集缺氧死亡。目前，滇池管理部門已經組織打撈和無害化處理，並加強相關水域的水環境跟蹤監測。