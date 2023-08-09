衰男7000元「租到蟻窩」　照片逼人起雞皮疙瘩：比住凶宅還可怕

▲衰男租屋「住到蟻窩」，照片逼人起雞母皮。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在外租屋，除了地段與租金考量外，衛生環境也相當重要。一名網友在臉書投訴，他日前租屋，入住後才驚覺租到一間「蟻窩」，反應給房東後，房東竟晚上上門「拆屋頂噴藥」，讓他相當崩潰，決定退租搬家，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨2公社」表示，他1日搬進一處新的租屋處，每個月租金7000元，不料入住後才發現房子根本是一間「蟻窩」，反應給房東後，房東竟晚上9點多上門拆屋頂噴藥，讓他非常崩潰，「我要怎麼睡，整個房間都是殺蟲劑的味道，房東說等一下噴芳香劑就好了」。

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原PO透露，他當天只好到公司宿舍的客廳睡一晚，隔天一早有朋友介紹新套房，讓他決定馬上聯繫房東要求退租，房東最後也同意他退租，且願意退還2個月押金跟半個月房租，算是不幸中的大幸。

▲房東晚間上門，拆屋頂噴藥。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這個要找除蟲公司來用才有效」、「好噁心，這地方我一秒都不想待」、「光這樣看，我就暈了，誰還敢住」、「待久了，你就可以當蟻王了」、「比住凶宅還要可怕」、「真的噁心，好可怕」。