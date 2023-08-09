副駕男嗆「我要搶方向盤」！下秒用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

▲徐姓男子與友人發生爭執，竟在國道上伸手拉扯方向盤，導致車輛失控衝落邊坡，1死4傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者陳韻如／台中報導

台中沙鹿區國道三號南下177.5公里處2022年1月19日晚間發生一起死亡車禍！一輛自小客車失控翻落邊坡，造成1死4傷。經查，整起事故起因竟是副駕駛座的徐男與潘姓駕駛發生爭執後，動手拉扯方向盤，進而導致車禍發生，造成潘男重傷不治，法院審理後，依法判徐男10月徒刑，但他不服提出上訴，仍遭二審法官駁回。

根據判決，潘男事發當晚開車載著徐男等人準備南下雲林，行經新竹時曾短暫停留，徐男便購買保力達等酒精飲料與伍姓男子共飲，潘男則繼續開車。

不過，行經事故路段時，徐男與潘男發生口角，便嗆聲，「我要搶你方向盤」，隨後便真的出手拉扯，導致車輛失控，以幾乎90度角方向右轉彎，衝撞高速公路護欄而滾落邊坡，造成潘男身受重傷，緊急送醫搶救後宣告不治，其餘人則分別輕重傷送醫。

法院審理時，徐男辯稱，他當時是在跟潘男開玩笑，因為潘男也回嗆他，「不然你下車」，他才接著說要搶方向盤，「這只是我的口頭禪，不代表我有碰觸、拉扯方向盤」。

不過，同車的伍男出面證稱，徐男與潘男在事發前確實發生爭吵，徐男也曾講要搶方向盤，過沒多久就發生車禍，法官以此認為，徐男所稱要搶方向盤明顯不是玩笑、戲謔之詞，且車輛就在他表示要爭搶方向盤後，就突然失控衝撞護欄，與當時乘坐副駕的徐男拉扯方向盤可能發生的偏移軌跡相符，因此認定徐男犯行。

法院審酌，徐男否認犯行未見悔意，且至今仍未與潘男家屬達成和解，並無彌補家屬所受損害的具體表現，可見他犯後態度並非良好，考量到他過去也曾有多項前科，法官最終依過失致死罪判10月徒刑。徐男不服提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案仍可上訴。