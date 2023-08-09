陸男搬家捨不得丟下毛孩們　帶67隻貓狗跨越3400公里回鄉開寵物店

▲大陸一名男子捨不得丟下寵物，帶著67隻貓狗跨越3400公里搬家。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸一名男子準備從海南搬回遼寧老家，這趟路途除了距離遙遠外，男子因不想拋棄情同家人的寵物們，決定花4萬元人民幣（約16萬元新台幣），帶著67隻貓狗同行，跨越3400公里回遼寧老家。

據《九派新聞》報導，這位男子姓廉，此次回家帶了64隻貓，3隻狗，有些是自己飼養的，有些是收養的，還有些是被民眾棄養的。這次回到老家，雖然帶上這些小動物會是一項大工程，但實在不忍心看到牠們再次被拋棄，所以一隻不漏，全部將牠們帶回家。

廉先生花費4萬元人民幣（約16萬元新台幣），通過航空托運將67隻貓狗送到瀋陽，又包車將其接回丹東。廉先生此前在海口經營寵物店，因不做活體生意，利潤並不高，而被棄養的貓狗和街上的流浪動物又大多有病，所以一直處於入不敷出的狀態。

至於為何不找人領養這些寵物，廉先生稱，被遺棄的動物大部分都是性格不好、不親人的，就算給牠們找領養，也不會有人喜歡牠們、善待牠們，所以就自己養了。廉先生還說，回到丹東後還是會繼續做寵物店，時間自由，也方便照顧這些寵物。

看到報導的網友在底下留言，「這算不算是另一種英雄」、「是大好人，但是開銷也很大，祝他事業有成發大財」，也有網友開玩笑說，「趕緊給貓狗開會，講地理知識，講解兩地氣候不同及冬季注意事項」。