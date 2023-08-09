周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（9日）晚間將出席國民黨籍屏東縣議長周典論舉辦的「主流民意大聯盟」造勢活動，此舉引發周典論是否違反黨紀的疑慮，國民黨考紀會主委黃怡騰說，一旦發生違反黨章規定、黨的決策的，國民黨都會追蹤、調查、論處，一定給黨員一個交代，「這是一定的」，不過，「因為郭還沒宣布，所以我怎麼能代替他決定他是不是候選人？」重申黨紀是非到最後的手段不會用的一個方法。

黃怡騰今出席國民黨中常會，被問到周典論幫郭台銘舉辦造勢是否涉及違反黨紀？他指出，「因為他（郭台銘）還沒宣布，所以我怎麼能代替他決定他是不是候選人？」，不要忘了國民黨還是一個按照黨紀來經營管理黨員的社團機構，所以凡是有明確違反黨的決策，也就是不支持黨的候選人，國民黨一定認為這是違紀。

至於違紀之後，是否比照日前跟郭合體的新北市立委參選人林金結那般，給予一次規勸機會？黃怡騰表示，因為事實還沒有發生，情節也還不了解，所以無從比照。

黃怡騰表示，所有具體的參與行為，國民黨中央、地方都有紀律系統來進行了解，對於有確切提供資料，不管是去參與競選，或擔任黨公職，或者準備要參加選舉，或者好像要參加選舉的，他們都有一些活動，那都會邀請黨員去參加，一旦發生違反黨章規定、黨的決策的，國民黨都會追蹤、調查、論處，一定給黨員一個交代，「這是一定的」。

黃怡騰也重申，國民黨已在7月23日全代會提名侯友宜參選總統，全體黨員依照黨章的規定都有支持此決策的義務，尤其從政黨員同志，更有擔任表率的責任，所以距離明年1月13日投票日之前，國民黨都會強調，凡是牴觸到黨的公開決策以及支持非黨籍候選人，都會依照黨章規定加以追蹤、調查、論處，這是國民黨的基本原則。

黃怡騰最後強調，侯友宜在1月13日之前都會盡力衝刺，而黨紀是「非到最後的手段不會用的一個方法」，所以還是要盡力做好本分，候選人一定要推出理想的政策，使出渾身解數，提出為國服務的各種想法。