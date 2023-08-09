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刺青女老師遭檢舉「教學生當AV女優」　議員竟還幫腔

Jelly是桃園福豐國中代理老師，身上雖有多處刺青，但在教學現場總是不分季節著長褲、長袖。想不到遭匿名檢舉，被迫「自願離職」。

▲Jelly是桃園福豐國中代理老師，身上雖有多處刺青，但在教學現場總是不分季節著長褲、長袖。想不到遭匿名檢舉，被迫「自願離職」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一封匿名檢舉信，讓一名認真教學的代理老師丟了飯碗。

「老師是教學生音樂課，還是教學生當AV女優？」今年4月起，匿名信飛向桃園市政府、桃園福豐國中，指一名代理老師拍攝刺青照片、與學生有「不良互動」，福豐國中因此要求該名教師接受性平調查，停班「避風頭」。只是當調查結果出爐，性平案不成立，老師已在各方壓力之下，傷心離職。

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全台高中以下代理教師超過3萬人，每6名教師就有1人為代理教師，教師權益受損，連帶影響學生受教權。我們專訪這名代理老師，談她的教學理念與刺青故事，同時遍訪相關當事人與學生、家長，盼還原事件始末，釐清真相。

台北市體感溫度連日飆破40度的暑假某日，Jelly從桃園搭車北上，接受我們採訪。她一身長袖、長褲，袖長蓋過掌心，「在校園裡，不論天氣再熱，我都穿長袖。」在教學現場，每當汗水濕了又乾，衣服上留下白白鹽印，這時，她會再換一套長袖、長褲。

低調衣著下，藏著四十多枚刺青，每一枚都有故事：右臂大片菊花滾著海浪，浪裡裹著爸爸名字，「爸爸和我都喜歡海。菊花象徵堅毅。」左臂刺著老鷹，鷹頭長角，角上是媽媽名字。腰際、胸前刺著大片彼岸花，腰上有隻兔子，「彼岸花生長於陰陽交界，希望兔子能幫我傳遞意念到彼岸，給我愛的外婆。」她全身大面積刺青，皆以家人之名，且大多由她設計構圖。問她最喜歡哪一枚？「沒有最喜歡，因為我都很喜歡。」

匿名檢舉信又來了

29歲的Jelly畢業於師大音樂系，主修鋼琴。她熱愛教學，原任教於桃園市立福豐國中。她知道，刺青藝術長期遭汙名化，身處保守校園，必須小心翼翼保護身上圖騰，彷彿守著四十多個祕密。教書6年，她一直以為，這種全年長袖、長褲，近乎嚴苛的「措施」，足以保護自己。直到今年，一紙不具名投訴，讓她丟了飯碗。

「匿名檢舉信又來了！」Jelly回憶，5月27日，福豐國中輔導主任劉天麟以通訊軟體致電她，通話內容大致是：「又收到匿名檢舉信函，學校要召開性平會議。」校方轉來的檢舉信內容是：「Jelly私下跟學生IG（社群軟體）互動內容多是煽情、裸露、刺青、抽菸照片，對於青春期少年少女來說是非常不良的示範。請問老師是教學生音樂課，還是教學生當AV女優？」

早在4月，桃園市政府教育局已接獲相同內容檢舉信。當時教育局發文請福豐國中調查，校方回覆：「IG照片為老師經營的圖文創作，未發現與學生有不良互動。校方與老師溝通後，已請老師將帳號內有爭議的貼文撤下。」

為了論文，Jelly與攝影師互惠合作拍攝展現刺青的照片。照片不收取費用，但Jelly需在IG上公開照片幫忙攝影師宣傳。（翻攝Jelly IG）

▲為了論文，Jelly與攝影師互惠合作拍攝展現刺青的照片。照片不收取費用，但Jelly需在IG上公開照片幫忙攝影師宣傳。

一名音樂老師，究竟發出何等「爭議」貼文，遭指控「教學生當AV女優」？我們實際瀏覽Jelly近日重新經營的IG帳號，彷彿瀏覽一場以身體作為畫布的展覽。事實上，她正就讀某國立大學圖文傳播所碩士班，畢業論文原訂〈被遺棄的身體意象與紋身圖騰之呈現與關聯〉，因此與幾名專業攝影師展開互惠合作。在業界，互惠合作指的是：攝影師不收取拍攝費用，同時，被拍攝者同意將影像公開，替攝影師宣傳。

Jelly解釋，為呈現紋身完整性，她同意身著泳衣、開襟衫、運動內衣拍攝。有些紋身面積龐大，為不被衣物掩蓋，她也同意在遮去身體重點部位情況下，接受拍攝。至於菸品，她解釋，平日無抽菸習慣，僅是拍攝道具，用以呈現主題氛圍。

她強調，該IG帳號是「作品帳號」，目的在於協助攝影師拓展、帶來正面效益。她從未對學生提及這個帳號，有在校學生搜到帳號，前來留言，她從不回覆，更不曾在此有過「不良互動」。Jelly回憶，一名校方人士曾告訴她，有人懷疑，她可能涉及性誘拐。「我看了我所有的私訊，是要性誘拐什麼？」接受調查期間，她甚至主動問性平委員：「你們要看所有我的IG私訊嗎？我都沒有刪掉喔。」

遭問妳沒錄音吧

時間回到5月27日，Jelly的直屬主管、輔導主任劉天麟要求她「先以請假方式停班」，並稱「校方會幫忙處理代課老師，但費用要由妳支付。」Jelly覺得不對勁，「這是非法要我停班嗎？當時，性平會還沒進入調查階段。我問主任：『這是依法行政嗎？』他只回答：要我『避風頭』。」

Jelly只好答應停班。據她回憶，5月29日，校方開了第一次性平會議，會議結束，劉天麟將她找到輔導室面談，半開玩笑問：「妳沒有錄音吧？」待她老老實實拿出手機，證明無錄音，才開始他的「分析」——Jelly擔任福豐國中國樂班術科導師，該班將於7月底舉辦畢業音樂會，這場盛事將在中壢藝術館音樂廳登場，眾人滿心期待。

由於不被允許錄音，Jelly回家後記下劉天麟的「分析」：「離職教師」與「在職教師」性平調查流程不同；若Jelly「在職停班」期間接受調查，程序將長達20天以上，期間勢必沒人帶領學生團練、沒人負責音樂會宣傳，此外，停班期間，她還得支付所有代課老師費用。劉天麟又稱，若Jelly以離職身分接受調查，「程序會快很多」。Jelly聘期即屆，劉天麟還以「朋友角度」建議：「反正，學校之後不可能再聘妳，不如趕快找其他可以養家的工作。」

學生與家長都相當肯定Jelly（圖）的貢獻，針對個人特長進行教學、當學生的靠山，是她的教育理念。

▲學生與家長都相當肯定Jelly（圖）的貢獻，針對個人特長進行教學、當學生的靠山，是她的教育理念。

Jelly負責國樂班音樂會宣傳，也擔任音樂會指揮。一想到學生可能受到影響，她慌了，「這20天（性平調查期間），我不能跟任何家長、學生接觸，不可能帶團練。」她思考：合奏課需要大量且穩定的練習，孩子沒人帶，怎麼辦？宣傳期不能依計畫進行，觀眾恐怕不足，孩子們會不會失望、遺憾？「我不想影響任何人。孩子和家長投入這麼多，一個班要花三十幾萬元才能辦音樂會。他（劉天麟）說我離職後有人接手，音樂會不用擔心。我就覺得…好吧。」

「好吧」意味著：同意簽下自願離職。Jelly詢問人事主任停班離職事宜，得到的答覆是：性平會尚未有結果，要停班，她只能請自己的假。至於離職，她的聘期到7月底，除非有重大決議或嚴重事由，不然應「照著聘期走」。Jelly將詢問結果告知劉天麟，他離開幾分鐘後回來說：「我請人事主任致電教育局了，妳是可以離職的。」5月30日，Jelly送出自願離職簽呈。

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