恐怖瞬間曝！大面積土石狂崩吞沒梅蘭明隧道　她全程驚呼配音

記者賴文萱／高雄報導

卡努颱風引進西南氣流滯留鋒面，造成高雄山區多日持續降雨，台20線100K+000~100K+600（梅蘭路段）明隧道東洞口上邊坡今（8）日有大片土石崩落，落石不斷，目擊者見狀也頻頻發出尖叫聲，大喊「我的天啊！」公路總局為此緊急封路，待落石狀況穩定後進場搶修，下午3時已搶通。

▲▼梅蘭明隧道大面積土石狂崩吞沒，目擊者驚喊：我的天。（圖／翻攝自南橫送貨員）

連日降雨使得高雄山區土壤含水量飽和，土石鬆軟，今上午就有民眾在梅蘭明隧道直擊大面積土石崩落狀況，從曝光的影像可見，上邊坡落石不斷向下滑落，巨大落石揚起煙塵，不到1分鐘就吞沒梅蘭明隧道。目擊者也頻頻尖叫，高喊「Oh my god！我的天啊！」

▲公路總局待落石停止趨於穩定後，立即進場搶修清除。（圖／翻攝自南橫送貨員）

公路總局緊急封閉明隧道路段通行，一度造成車輛無法到達拉芙蘭里及梅山里。由於現場持續落石不斷，施工機械無法趨近施工，為顧及施工人員安全，公路總局甲仙工務段將機具人員暫時撤離至落石處二端，並守視監看，待落石停止趨於穩定後立即進場搶修清除，下午3時搶通。

但因入夜之後山區容易起霧視線不佳，考量上方邊坡仍處於不穩定，為維護用路人安全，於今天晩上7時至明日6時實施預警性封閉，經巡查路況正常後，再行開放通行。

公路總局提醒，由於桃源區勤和以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，尤其是玉穗溪仍有無預警土石流下衝風險存在，整體路況屬相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經該路段，也建議當地民眾儘量減少外出。施工單位絕對會在確保用路人安全及兼顧施工安全狀況下，儘早搶通便道以滿足用路人行的需求。