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社會 社會焦點 保障人權

你能證明我開車嗎？警手機秀監視畫面　醉男不敢再大聲了

▲桃園警分局執行「靜桃」專案勤務。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局執行「靜桃」專案勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名54歲偕姓男子在桃園警方執行靜桃專案時，被發現突然將車輛違停於路口，員警上前查看，滿身酒味的他已下車離去，然後繞了一圈又回到現場，警方詢問為何酒後開車，他則大聲否認並表示違規就拖走，還反問能證明他有開車嗎？員警立即調閱周邊監視畫面，出示給男子看，他當場啞口無言，經酒測其值為0.32MG/L，已觸犯公共危險罪，員警當場將其逮捕依法移請偵辦。

▲醉男違停車輛於路口，並否認駕駛車輛，當警方出示監視器畫面時，當場啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

▲醉男違停車輛於路口，並否認駕駛車輛，當警方出示監視器畫面時，當場啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局於昨晚20至23時與桃園市政府環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園區國際路設置攔檢站，共同執行「靜桃」專案勤務，共計攔查大型重型機車3輛、普通重型機車21輛。經檢測有15輛（大型重型機車3輛、普通重型機車12輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務。

景福派出所副所長黃福源及警員李承諺於攔查噪音車時，發現一輛自小客看到員警突然在路口違停，經上前查看，駕駛男子下車離開，轉了一圈又回到現場，員警聞到他身上濃厚酒味，詢問其為何酒後駕車，男子大聲否認，並問員警能證明他有開車嗎？但對於車是誰開的他避而不答，表示「違規就拖走啊。」

員警立即調閱周邊監視畫面，由手機出示給男子看，他當場啞口無言，氣勢沒了乖乖配合酒測，酒測值為0.32MG/L，已觸犯公共危險罪，員警當場將其逮捕依法移請偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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