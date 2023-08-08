爐主擺桌宴客請官將首助陣　女友誤闖起衝突！他打圓場遭圍毆

▲警方將打人的黃男等5人，依妨害秩序、傷害罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區某間宮廟，發生一起爐主遭請來的陣頭圍毆案件。日前該宮廟信徒進香回鑾後，爐主在廟內宴客，友人也請官將首陣頭熱鬧氣氛，爐主女友疑似想合照留念，闖入表演場地觸犯禁忌，引發雙方口角衝突，爐主連忙上前替女友解圍，卻遭陣頭5名成員以法器圍毆，導致頭部、背部多處擦、挫傷。

據了解，位在新北市鶯歌區永吉街上某間宮廟，前天（6日）爐主57歲黃姓男子，與信徒前往苗栗竹南地區進香，晚上6時許回到廟內，黃男擺桌宴請信徒用餐，友人為相挺黃男，特地到桃園中壢商請某會館，出官將首陣頭表演。在尚未表演前，黃男的女友41歲劉女，疑似闖入表演場地，遭到人員制止。

▲逮捕在場的黃男等4人，並查扣犯案所用的陣頭法器三叉戟1把。（圖／記者陸運陞翻攝）

此舉卻引發劉女不滿，朝表演人員猛瞪，讓雙方火起上升，引發口角衝突，黃男見狀連忙勸說，但陣頭成員39歲黃男、19李男、22歲史男、22歲劉男及17歲陳姓少年，不知黃男爐主身分，以為要來找麻煩，隨即拿起法器，朝黃男頭部、背部攻擊，經勸解後，其他信徒連忙將黃男送醫，並報警處理。

警方抵達，立即逮捕在場的黃男等4人，並查扣犯案所用的陣頭法器三叉戟1把，並傳喚逃逸的李男前來說明。帶頭的黃男表示，由於正準備表演，不知劉女為爐主女友，突然闖進場地，也不知黃就是爐主，以為故意找麻煩，才會引發肢體衝突。訊後，警方依妨害秩序、傷害罪，將黃男等5人移送新北地檢署偵辦。