女控新北警違法搜屋「激凸被看光」　警出示密錄器：對方還請飲料

▲包膜店老闆娘(圖右)控訴警方違法搜屋，導致她未穿內衣被看光，但密錄器顯示，老闆娘當時大方走出屋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市警方日前巡邏時，發現一名男子打刺膊、渾身刺青站在路邊汽車包膜店外，經了解男子是店老闆。警員經同意進入屋內查看，向屋主確認後就離開。但事後卻被檢舉，未經同意而搜索，老闆娘還指控沒穿內衣激凸被看光。但警方出示密錄器，不僅有得到允許，稱未穿內衣的老闆娘，還走出屋外關心，並未感到不適。

據了解，新北市警方昨天（7日）晚間執行擴大臨檢勤務，三峽警方行經鶯歌區國際一路與朝陽街口，發現陌生男子上身赤膊、滿身刺青走在路旁，引起警方注意上前盤查，男子供稱，自己花2萬多元租下一樓店面，並剛搬來此經營包膜店，專營汽、機車包膜工作。

▲三峽警方巡邏時，發現陌生男子上身赤裸、渾身刺青，立即上前了解。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於店家並未懸掛招牌，警方詢問男子是否能參觀，經男子同意後，警方隨之進入屋內，家人還熱情拿出飲料招待，警員則立即婉拒，隨後在家人陪同下，查看店面後方空間，發現內有一名女子及幼兒，並無其他異狀，警方離去時，碰巧遇上屋主，經確認後離開現場。

但事後店家老闆娘卻貼文，指控警方未經同意違法搜索外，自己在家中沒穿內衣被看光光，讓她大感不適。對此指控，三峽警方出示密錄器自清，除了證明當時進入屋內查看，有先經過老闆同意，發現屋內無異狀，也就立即退出屋外，而老闆娘還穿著運動型小可愛跟出屋外，當時並未向警方反應不適。

▲警方經同意進入屋內查看，店家家人還大方請喝飲料，遭到警員婉拒。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市三峽分局督察組長仲崇慶表示，本案檢視員警密錄器，基於治安維護，且經屋主同意進入店家查看，並無缺失，也希望民眾能支持警方勇於執法，才能共創安全的生活環境。