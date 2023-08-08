陸11歲女童遭殺害拋屍江邊！　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

▲11歲女童遭到鄰居男孩殺害。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸近日發生一起未滿14歲男孩殺害鄰居11歲女孩的社會事件，起因疑似兩人爆發口角衝突，男孩竟將她殺害拋屍江河邊。遺體找到時並沒有穿褲子，懷疑還遭到性侵。

綜合陸媒報導，案發地點位於湖南常寧市萬松村，死者父親在微信群組求助，表示年僅11歲的女兒7月27日晚間11時左右，在家中遭人性侵、殺害，並拋屍湘江河，而為人父母的精神已經崩潰，懇求大家幫助，「不能讓我女兒白白冤死，一定要將兇手繩之以法。」

女童母親表示，女兒平常與爺爺奶奶住，案發隔天爺爺奶奶喊她吃早餐，才發現人已經失蹤了。她說有村民反映鄰居家男孩在深夜拖行一個行李袋到湘江邊扔棄，男孩謊稱因不小心燒毀外公的鞋子，怕被罵才把東西扔到河裡。女童父母報警後在江邊發現袋子，裡頭並無所謂燒毀的鞋子，裹著的就是女童的遺體。

▲女童父親在群組求助。（圖／翻攝微博）

女童母親表示，女兒全身只穿著一件睡衣裙，疑似死前曾遭性侵。男孩被逮捕歸案後，聲稱與死者發生口角，被罵「野種」後報復心起，暴怒勒緊死者睡衣裙擺，直到她窒息死亡。

萬松村村委表示，男孩目前遭警方拘留，現年未滿14歲，父母並非合法夫妻，家中也屬於隔代教養，與外公外婆一起生活。