台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

▲台北公館商圈的港式飲茶「易牙居」周日（8/6）在臉書宣布即將熄燈，翻攝易牙居餐廳-公館店臉書

文／胡肇芳／今周刊

位在台北公館商圈的港式飲茶「易牙居」，是許多當地居民和台大學生的回憶，但「易牙居」卻在周日（8/6）在臉書宣布即將熄燈，父親節（8/8）竟是最後一天營業日，消息一出，許多網友感到驚訝，「以後在台北吃不到了怎麼辦？」。

「易牙居」在臉書PO文表示，「經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。」

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「易牙居要和各位貴賓暫時說再見了，也希望我們自己能夠調整好步伐整軍再出發，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢。更希望各位貴賓有機會?臨台中臻愛花園飯店。珍重！再見！」

對此，底下有網友留言，「我最愛的易牙居以後在台北吃不到了怎麼辦？」、「真捨不得」、「太過分了完全不考慮我們的感受太傷心了」、「我的 初戀地方」、「期待台北早日找到新址，絕對去光顧」、「人生第一家覺得好吃的港式飲茶」、「天啊青春的回憶！！」

據了解，1991年創立的易牙居，原先全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，隔年開設2店「易牙居點心坊」，本店於2020年熄燈後，點心坊則一路經營到現在。該店以現點現做的方式，目的為了讓顧客能夠享用到剛出爐港式點心。

除此之外，2007年成立「易牙居婚宴會館」，後又再改名成為「臻愛婚宴會館」，目前在台中設有據點。

根據《NOWnews今日新聞》報導，業者表示父親節（8/8）是最後營業日，至於公館店停業原因，有粉絲推測是「房東漲租」，但店家不對此作回應。

親愛的顧客您好： 感謝您長期的支持與陪伴，易牙居經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。 易牙居要和各位... 由易牙居餐廳-公館店發佈於 2023年8月6日 星期日

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