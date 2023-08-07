　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

▲台北公館商圈的港式飲茶「易牙居」周日（8/6）在臉書宣布即將熄燈，翻攝易牙居餐廳-公館店臉書

文／胡肇芳／今周刊

位在台北公館商圈的港式飲茶「易牙居」，是許多當地居民和台大學生的回憶，但「易牙居」卻在周日（8/6）在臉書宣布即將熄燈，父親節（8/8）竟是最後一天營業日，消息一出，許多網友感到驚訝，「以後在台北吃不到了怎麼辦？」。

 「易牙居」在臉書PO文表示，「經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

 「易牙居要和各位貴賓暫時說再見了，也希望我們自己能夠調整好步伐整軍再出發，在不久的將來能用全新的形象和長期支持的貴賓再度相逢。更希望各位貴賓有機會?臨台中臻愛花園飯店。珍重！再見！」

 對此，底下有網友留言，「我最愛的易牙居以後在台北吃不到了怎麼辦？」、「真捨不得」、「太過分了完全不考慮我們的感受太傷心了」、「我的 初戀地方」、「期待台北早日找到新址，絕對去光顧」、「人生第一家覺得好吃的港式飲茶」、「天啊青春的回憶！！」

 據了解，1991年創立的易牙居，原先全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，隔年開設2店「易牙居點心坊」，本店於2020年熄燈後，點心坊則一路經營到現在。該店以現點現做的方式，目的為了讓顧客能夠享用到剛出爐港式點心。

 除此之外，2007年成立「易牙居婚宴會館」，後又再改名成為「臻愛婚宴會館」，目前在台中設有據點。

 根據《NOWnews今日新聞》報導，業者表示父親節（8/8）是最後營業日，至於公館店停業原因，有粉絲推測是「房東漲租」，但店家不對此作回應。

 

親愛的顧客您好： 感謝您長期的支持與陪伴，易牙居經過了32個年頭，因為有您的陪伴讓易牙居更加的成長與茁壯，也因為有您長期的支持，才能讓易牙居原本是台北200坪的小餐廳，華麗轉身在台中烏日高鐵特區變成5600坪的臻愛花園飯店。 易牙居要和各位...

由易牙居餐廳-公館店發佈於 2023年8月6日 星期日

更多今周刊文章
一輩子積蓄換一間房，首購族總在等房價跌？李同榮：這1種產品永遠抗跌，不必考量進場時機
40歲不婚不生、月薪4萬，老後全要靠自己！達人教你：如何存股0050打造「退休月領4萬養老金」

ET快訊
快訊／德媒：台積電將決定在德國建廠
她戒酒3年後「變身正妹」　美豔氣場太驚人
張惠妹演唱會　「地下明星情侶」狂躲鏡頭全被拍
台北人的回憶又少一個！32年「易牙居」突停業
「立秋」6生肖超旺！
他樂透爽中2.6億　竟淪落街頭還坐牢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

首屆台灣原住民服裝才藝大賽高雄登場　16族美女展特色

8月桃花朵朵開！4星座脫單有望、射手魅力大殺四方

立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

性感西瓜真名來了！主人親曝非穿蕾絲內褲不可原因　還要全新的

「成人展擠爆」挨轟動線規畫差！官方回應：會努力爭取更大場地

財庫漲起來！3生肖明起「有大獎有大運」　屬蛇：正財超旺

爸突託夢「裸上身喊冷」！姊怨：燒紙錢也是浪費…超慘下場曝光

颱風「蘭恩」明白天生成！雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨時間曝

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

首屆台灣原住民服裝才藝大賽高雄登場　16族美女展特色

8月桃花朵朵開！4星座脫單有望、射手魅力大殺四方

立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

性感西瓜真名來了！主人親曝非穿蕾絲內褲不可原因　還要全新的

「成人展擠爆」挨轟動線規畫差！官方回應：會努力爭取更大場地

財庫漲起來！3生肖明起「有大獎有大運」　屬蛇：正財超旺

爸突託夢「裸上身喊冷」！姊怨：燒紙錢也是浪費…超慘下場曝光

颱風「蘭恩」明白天生成！雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨時間曝

Bruce爆「要求調查李玟死因」還清白！　二姊認：在等驗屍報告

法拉利陳晏宇飆速猛砍20分　中華藍瓊斯盃19分大勝伊朗

快訊／德媒：台積電將決定在德國建廠　德國政府出資50億歐元

劉修甫和「姊姊」姚以緹開房間　老爸看電視笑到掉流淚

刺青大哥從「江蘇跑去涿州」煮飯：我不會救人但保障有飯吃

愛愛撐不久？她發明「1手法」自治早洩：真的有效

海峽兩岸旅行商大會在安徽合肥召開　台旅會未援例派高階出席

南投廬山受困21人逐一溜過繩索　湍急溪面驚險畫面曝

《蒼蘭訣》團隊新作！楊超越開啟七世情緣　嫌丁禹兮老談「祖宗戀」

被傳秘婚生子多年　張睿家終於鬆口「求婚成功」逼出綜藝摔

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

可能雙颱共舞！卡努、蘭恩全直撲日本

U12少棒奪銀！辜仲諒請小將吃燒肉...店家曝光

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝

忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

看太多A片真的會影響勃起！性學博士曝原因

雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨

更多熱門

關鍵字：

今周刊

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面