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忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！賠償辦法出爐

經市府稽查後，發現店家自製的蛋黃醬，疑似雞蛋未落實清潔。（桃園市政府衛生局提供）

▲經市府稽查後，發現店家自製的蛋黃醬，疑似雞蛋未落實清潔。（桃園市政府衛生局提供）

圖文／鏡週刊

桃園市中壢區忠貞市場，一家販售越南法國麵包的攤商涉食品中毒案，截至6日共有422人通報症狀，衛生局也依法開罰54萬元。據悉，造成此事食安風波，是因業者「雞蛋未落實清潔」。而業者也表示後續賠償將由國泰世紀產物保險（股）公司協助處理。

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桃園市衛生局說明，經衛生局就出現症狀民眾進行問卷調查、現場稽查報告及部分有症狀民眾檢體檢出沙門氏菌，做流行病學綜合分析後，研判業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，依同法第44條及衛生福利部裁罰標準，經計算攤商資力及本案影響人數，處業者新台幣54萬元罰鍰。桃市衛生局也表示，會同時啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全。

截至6日上午10時起，共有229人吃下該攤商販賣的越南法國麵包後，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局說明，潛伏期為4至63小時30分，另經醫院通報食品中毒民眾，有4人檢出沙門氏桿菌。至於住院民眾，有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中。

此外，衛生局稽查該攤商越南法國麵包之製備食材，含有蛋類製品有「滷鴨蛋」及「蛋黃醬」，衛生局3日查核時發現，食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬也是在家製作完成後常溫送至攤位，在8月2日、3日，這2天疑似於製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔。

經查後業者有投保產品責任險，會委由國泰世紀產物保險（股）公司協助處理後續理賠事宜，衛生福利部中央健康保險署依全民健康保險法之規定，將會執行代位行使損害賠償請求權。 桃園市政府法務局5日也要求業者應即刻聯繫食用引發不適之消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。

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