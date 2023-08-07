　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

邁入5週年！福建向金門累積供水2800多萬噸

▲▼ 福建向金門供水五週年 。（圖／主辦單位提供）

▲ 福建向金門供水邁入五週年 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

福建向金門供水工程通水五週年活動5日在福建晉江市舉行。通水5年來，該工程累計向金門供水2800多萬噸，日均1.58萬噸。透過這項工程，金門對地下水的依賴從68%降至14.3%，有效解決民生用水需求。

福建向金門供水工程水源地位於晉江龍湖，設計日供水量3.4萬立方米。實際通水5年下來，福建向金門供水工程累計供水2800多萬噸，日均1.58萬噸，佔金門縣自來水廠日常供水總量的73%，金門民生用水對地下水的依賴從68%降至14.3%。

2021年春季，金門遭遇50年一遇的嚴重旱情，福建加大力度向金門供水，日供水量達2.57萬噸，創通水以來新高，幫助金門民眾度過旱情。

▲▼ 福建向金門供水五週年 。（圖／主辦單位提供）

▲金門縣副縣長李文良 。（圖／主辦單位提供）

出席活動的金門縣副縣長李文良指出，如果金門再繼續抽地下水的話，會造成水資源的枯竭，最便捷的還是大陸方面提供用水。

曾參與供水工程的金門縣前縣長李炷烽也表示，「我的感受最深，也感激最多，當年一個人一盆水，早上洗臉留著中午還要再洗臉。」

據了解，福建向金門供水工程主要有取水泵站、陸地輸水管道、跨海輸水管道3部分組成，管線總長27.93千米，其中陸地段11.68千米、海底段16.05千米、金門上岸段0.20千米。工程總投資3.88億人民幣，2018年8月5日正式通水，正式實現兩岸共飲一江水」。

福建向金門供水工程堅持足量、優質供水，嚴格按照合約要求，落實水質10項日檢、35項月檢、115項半年檢要求，各項指標符合合約要求。工程還先後榮獲福建省「閩水杯」優質工程金獎、中國水利工程優質（大禹）獎。

針對安全機制方，嚴格執行調度人員24小時值班值守，設立晉江龍湖警務室，全面提升突發事件應急處置水平。另外，通水之後，供水工程也成為兩岸交流基地，先後接待台灣民眾50餘批、1500多人次，成為台灣民眾來閩遊學的「網紅打卡地」。

福建省水利廳原廳長陳國樑指出，「看到5年的通水，感到很欣慰。這是共築豐碑。不只是大陸通水過去，兩邊一起發力，協調推進，要共同推進。」

▼ 供水日均、年總供水量 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 福建向金門供水五週年 。（圖／主辦單位提供）

ET快訊
雨神還沒走！雷雨彈再轟1周「警戒範圍擴大」　4地區明停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邁入5週年！福建向金門累積供水2800多萬噸

他吃麵驚見「漂浮老鼠」加菜　老闆：麵端上桌才掉進碗裡

黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

陸副總理赴天津指導救災　強調「確保安全行洪」

老婆幫拿眼藥水！他點完瞬間痛爆　一看竟是「3秒膠」急送醫

香港財政司長：25家創科在港落戶、擴展　投資額達170億

港夫被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

陸海警局：菲律賓4船闖入仁愛礁海域　還搭載「違規建材」

香港禁日水產將影響RCEP？日駐港領事：日本不是以牙還牙政府

南韓隨機殺人連環爆　陸提醒在韓公民：謹慎前往人流密集場所！

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

一家5口陳屍苗栗偏僻農路！小孩最大才7歲　家屬趕赴現場認屍

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

邁入5週年！福建向金門累積供水2800多萬噸

他吃麵驚見「漂浮老鼠」加菜　老闆：麵端上桌才掉進碗裡

黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

陸副總理赴天津指導救災　強調「確保安全行洪」

老婆幫拿眼藥水！他點完瞬間痛爆　一看竟是「3秒膠」急送醫

香港財政司長：25家創科在港落戶、擴展　投資額達170億

港夫被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

陸海警局：菲律賓4船闖入仁愛礁海域　還搭載「違規建材」

香港禁日水產將影響RCEP？日駐港領事：日本不是以牙還牙政府

南韓隨機殺人連環爆　陸提醒在韓公民：謹慎前往人流密集場所！

老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！他再開嗆：快50歲裝什麽傻

南韓再爆隨機傷人竟是烏龍！BTS粉絲「地鐵看直播突尖叫」引恐慌　7人受傷

桃園「唯一民選區長」過世！　3個月內將補選

他抓包妻子外遇「還帶小王回娘家」　釣出過來人教4招保財產

邁入5週年！福建向金門累積供水2800多萬噸

15歲輟學無家可歸　英男創業投資「34年後變千萬富翁」

收到裸照驚嚇！她反被母指責「不檢點」⋯心理師1句話讓媽媽傻了

八尺門的辯護人》多重權力不對等　辯護三人組演活對司法的深沉警惕

北非摩洛哥　帶你浪跡撒哈拉走進一千零一夜

純淨紐西蘭　自然生態等你來探索

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

他吃麵漂浮老鼠加菜　照片超驚悚

第5年！福建向金門供水2800多萬噸

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐被砍50多刀死

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

一天喝8瓶可樂！陸男體重狂掉35kg

妻幫拿眼藥水！他點完痛爆…一看竟是3秒膠

被逼為愛賭妻還債　港夫怒潑女債主洗鋼水

黑龍江暴雨　稻田成汪洋大米將減產

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

赴天津指導救災　陸副總理：確保安全行洪

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

白衣賣淫女被捕　竟是「39歲大叔」

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

更多熱門

相關新聞

認陳玉珍是「友白」立委　柯文哲：但難道民眾黨全都不提名嗎？

認陳玉珍是「友白」立委　柯文哲：但難道民眾黨全都不提名嗎？

民眾黨提名金門縣議會副議長夫人尚文凱參選立委，讓國民黨前立委陳學聖替尋求連任的黨籍立委陳玉珍抱屈。對此，柯文哲今（5日）下午表示，陳玉珍固然是民眾黨友善立委，彼此間互動也不錯，但如果這樣的話，民眾黨通通不要提名。

巨大緬甸蟒吃飽休息！被捕驚吐一隻雞

巨大緬甸蟒吃飽休息！被捕驚吐一隻雞

金門質感文青咖啡廳

金門質感文青咖啡廳

與郭「海誓山盟」那夜　柯：很害怕

與郭「海誓山盟」那夜　柯：很害怕

轎車等紅燈莫名釀連環撞　妙齡女險成夾心餅乾

轎車等紅燈莫名釀連環撞　妙齡女險成夾心餅乾

關鍵字：

福建金門供水

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

即／貴婦開賓士碰撞機車　騎士無呼吸心跳

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周警戒範圍擴大

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

田馥甄突被20歲歌迷「當眾羞辱」　她「面子掃地」傻眼反擊了！

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

老高2篇聲明全消失！被抓包「半夜改內文」

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

李嘉誠7折拋售香港房產　房價創7年新低

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面