邁入5週年！福建向金門累積供水2800多萬噸

▲ 福建向金門供水邁入五週年 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

福建向金門供水工程通水五週年活動5日在福建晉江市舉行。通水5年來，該工程累計向金門供水2800多萬噸，日均1.58萬噸。透過這項工程，金門對地下水的依賴從68%降至14.3%，有效解決民生用水需求。

福建向金門供水工程水源地位於晉江龍湖，設計日供水量3.4萬立方米。實際通水5年下來，福建向金門供水工程累計供水2800多萬噸，日均1.58萬噸，佔金門縣自來水廠日常供水總量的73%，金門民生用水對地下水的依賴從68%降至14.3%。

2021年春季，金門遭遇50年一遇的嚴重旱情，福建加大力度向金門供水，日供水量達2.57萬噸，創通水以來新高，幫助金門民眾度過旱情。

▲金門縣副縣長李文良 。（圖／主辦單位提供）

出席活動的金門縣副縣長李文良指出，如果金門再繼續抽地下水的話，會造成水資源的枯竭，最便捷的還是大陸方面提供用水。

曾參與供水工程的金門縣前縣長李炷烽也表示，「我的感受最深，也感激最多，當年一個人一盆水，早上洗臉留著中午還要再洗臉。」

據了解，福建向金門供水工程主要有取水泵站、陸地輸水管道、跨海輸水管道3部分組成，管線總長27.93千米，其中陸地段11.68千米、海底段16.05千米、金門上岸段0.20千米。工程總投資3.88億人民幣，2018年8月5日正式通水，正式實現兩岸共飲一江水」。

福建向金門供水工程堅持足量、優質供水，嚴格按照合約要求，落實水質10項日檢、35項月檢、115項半年檢要求，各項指標符合合約要求。工程還先後榮獲福建省「閩水杯」優質工程金獎、中國水利工程優質（大禹）獎。

針對安全機制方，嚴格執行調度人員24小時值班值守，設立晉江龍湖警務室，全面提升突發事件應急處置水平。另外，通水之後，供水工程也成為兩岸交流基地，先後接待台灣民眾50餘批、1500多人次，成為台灣民眾來閩遊學的「網紅打卡地」。

福建省水利廳原廳長陳國樑指出，「看到5年的通水，感到很欣慰。這是共築豐碑。不只是大陸通水過去，兩邊一起發力，協調推進，要共同推進。」

▼ 供水日均、年總供水量 。（圖／主辦單位提供）