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雨神還沒走！雷雨彈再轟1周「警戒範圍擴大」　4地區明停班停課

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▲中南部嚴防豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（6日）持續受到西南風影響，中南部地區整天有陣雨或雷雨，也有短延時大雨發生，目前南投縣仁愛鄉和高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里已宣布明（7日）停班停課。中央氣象局表示，7日天氣跟今天類似，中南部未來一周也將持續有局部短暫陣雨或雷雨，強降雨區域也會擴張到平地。

氣象局表示，明天(7日)天氣跟今天類似，迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區仍易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生，提醒民眾非必要勿前往山區活動。另外花東山區則因為西南風過山影響，亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼未來天氣。（圖／氣象局、臉書、RAMMB）

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，桃園以北及東半部地區有36度高溫發生的機率，臺北盆地及花東縱谷內有局部38度高溫發生的機率，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，外出活動請做好防曬並補充水分以免中暑。

氣象局預估，周二至周日（8日至13日）仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，降雨範圍較為廣泛，除了在山區有持續性降雨外，強降雨區域也會擴張到平地；受到低壓帶影響，水氣偏多，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

到了14日至16日，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨。

7日停止上班上課地區：

南投縣

仁愛鄉：多處道路中斷、仍須後續救援工作，7日停止上班停止上課。

高雄市

桃源區：復興里、拉芙蘭里、梅山里因為道路交通問題仍需要處理，7日停班停課。

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