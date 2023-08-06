KTV前圍毆！24歲男嫌怠速+按喇叭太吵　排班運將3打1

記者張君豪／台北報導

6日凌晨6時許，台北市信義區忠孝東路5段某KTV前發生聚眾鬥毆事件！肇因一名到KTV飲酒歡唱完正準備離開的男子，因故嫌KTV門口排班等候客人的計程車車輛怠速發動引擎的聲音太吵，他上前理論，未料遭到3名排班司機當場痛毆倒地，受傷送醫。警方到場後雖然司機已駕車逃離，但仍根據監視器畫面鎖定涉案司機約談。

▲台北市信義區某KTV 6日清晨發生計程車司機圍毆酒客案，警方事後約談司機到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）





信義警方表示，五分埔所轄區6日6時許接獲報案：轄內忠孝東路5段297號前有打架糾紛，警員到場查處，發現現場僅剩被害人許男（24歲）在場。

許男稱當時用手機叫車打算離開，卻感覺路旁排班司機「車子發動還按喇叭、實在太擾人！」因車輛噪音問題，與排班司機發生口角，隨後竟遭3名運將群毆，頭臉多處挫傷，送醫救治後並無大礙，涉嫌打人的運將落跑。

警方調閱監視器後，鎖定羅姓（43歲）、李姓（38歲）計程車司機涉案，另名涉案司機（經查有傷害、毀損、公危前科）警方仍追緝中。信義警方表示，3名司機行為涉觸犯《刑法》聚眾鬥毆、傷害罪，後續將函送台北地檢署偵處。

信義警方藉此案例呼籲，警方對於暴力犯罪零容忍，對於涉嫌暴力犯罪的嫌疑人，警方必會全力查緝保障被害人權益，以維地方治安穩定。

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