獨 ∕ 台中山區雷擊防猴電網！工寮冒白煙　民眾：以為是爆炸

記者 哈勇嘎奧／台中報導

卡努颱風轉向外圍影響帶來豪大雨，今(5)日中午台中山區下起大雷雨，上谷關斯可巴社區在12:50分一道閃電出現又發出很大雷聲響，嚇壞了當地民眾，遠在八仙山遊樂區的員工也受到驚嚇，赫然發現雷電打在高壓電塔旁發出黃色的煙霧。

▲一道閃電擊中高壓電塔旁 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲ 閃電雷擊後發生黃色煙霧。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

今中午突然發生一聲巨大的雷聲，嚇壞了社區居民，電視機螢幕瞬間就看不見了，詹姓農民回到工寮發現電燈沒亮，看見插座全部燒燬柱子也燻黑，一旁的防猴電網的電牧器控制盒，被高壓電擊後爆炸散落一地，研判這道雷擊中果園的防猴電網，瞬間的高壓電流順著電線，竄入工寮內造成控制盒及插座燒毀，他慶幸的說好在沒有發生火災，不然損失更慘重。

▲ 掛在牆上的防猴電網控制器炸開散落一地。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

社區居民也說，當時聽到一聲巨響以為是什麼東西爆炸一樣，出門查看沒看到異狀，只有看到一陣煙霧，詢問才知道是閃電雷聲。距離直線約800公尺的八仙山森林遊樂區員工，聽見聲響後抬頭一看落雷點帽車黃色煙霧，立即拿起手機錄下。

▲工寮插座的柱子也被燻黑，所幸沒有發生火災。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）