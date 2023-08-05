美國72歲法官住處「槍殺妻子」！　裁定100萬美元交保

▲美國加州南部橘郡72歲法官佛格森疑似在家持槍射殺65歲的妻子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州南部橘郡72歲法官佛格森（Jeffrey Ferguson）和前妻、現任妻子各育有一名子女，他被控訴當地時間3日在住處持槍射殺65歲的現任妻子雪瑞爾（Sheryl Ferguson），因此被警方迅速逮捕上銬，最後以100萬美元交保。

根據美媒《洛杉磯時報》，佛格森是橘郡高等法院的法官，當地時間3日在高檔住宅區一處民宅涉嫌持槍射殺妻子雪瑞爾，警方接獲報案電話後，在事發現場發現雪瑞爾中槍明顯死亡，警方隔天封鎖2層樓瓦房前的街道，調查人員搜出幾大箱彈藥，鄰居文圖拉（Russell Ventura）透露，警方在屋外一輛休旅車發現幾把步槍。

報導指出，其實屋內還存在另一名目擊者，執法部門消息人士要求匿名，透露該名目擊者為佛格森夫妻倆的兒子菲利浦（Phillip Ferguson），事後菲利普試圖為母親雪瑞爾實施心肺復甦術。

法官佛格森曾在他的臉書貼文和傳記中透露，自己出身自一個海軍家庭，家人1962年搬到加州橘郡，他曾於10幾歲時和當地人一樣在迪士尼樂園工作，從加州大學畢業後獲得生物學和社會生態學學位，直到從西部州立法學院畢業前，曾經擔任平面設計師和廣播作家。

佛格森曾在橘郡地方檢察官辦公室工作30多年，多半從事緝毒工作，2015年後才改為擔任法官；至於雪瑞爾生前曾在橘郡和聖巴巴拉的緩刑部門工作。

曾在橘郡地方檢察官辦公室擔任主任的蘇珊（Susan Kang）從1999年就熟識佛格森夫妻，對於佛格森槍殺妻子的消息感到不可置信，「就在剛才，他們還在我家吃晚餐！據我所知，佛格森一直以來是對妻子和兒子保持忠誠的人。」

佛格森被警方逮捕後，裁定保釋金額為100萬美元（約新台幣3165萬元），已於當地時間4日交保。