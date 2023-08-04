雄獅圖書50年出版走入歷史！發行人臉書突發公告「沒有遺憾」

▲雄獅美術「雄獅圖書」50年出版社即將走入歷史。（圖／Facebook／雄獅美術）

記者林育綾／台北報導

成立50年的雄獅圖書，出版過許多美術工具書、叢書等，陪伴許多人童年及求學時光，不過今（4）日發行人李賢文在粉專公布「雄獅圖書歷經五十年寒暑，即將走入歷史」，並表示「沒有遺憾」。他提到，在台灣美術的發展中，雄獅已貢獻了綿薄之力，但面對閱讀世代的革命，感到無能對應而慚愧；未來將會在「雄獅星空」延續精神。

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▲「雄獅圖書」50年來出版過各種藝術書籍，即將走入歷史。（圖／Facebook／雄獅美術）

李賢文在「雄獅美術」粉專公布，「寫在結束前，雄獅圖書歷經五十年寒暑，即將走入歷史。」內容提到，「這一路上，雄獅美術感恩所有朋友的愛護與支持。沒有遺憾，在台灣美術的發展中，雄獅已貢獻了綿薄之力。惟有慚愧，面對閱讀世代的革命，雄獅無能對應！然而，雄獅精神舊，今後將在『雄獅星空』，持續輝映。」並表示，「台灣美術的道路，只有開始，沒有結束，讓我們一起努力。」

▼雄獅圖書發行人李賢文在臉書公告。（圖／Facebook／雄獅美術）

粉專消息一出，網友也紛紛留言「謝謝雄獅，我美好的童年」、「感謝雄獅的出版品陪伴我度過求學時光」、「謝謝雄獅美術 出版了那麼多好書」、「謝謝雄獅美術，我的台灣美術啟蒙導師，謝謝。」

粉專也透露，「短期內不會再有出版品，不過預計9月將會舉辦感恩特賣」，將是藝術愛好者收藏的好時機！至於「雄獅星空」則是展覽空間，位於台北市南京西路，提供展演、書籍、咖啡、選物，也有場地租借服務。

雄獅圖書設立於1973年，屬雄獅美術企業，50年來秉持出版藝術好書的理念，從專業的藝術工具書，到廣泛的文化論叢，更有專業的企劃套書。出版類別包括中國美術、臺灣藝術、中國建築、東西洋美術史、西洋美術理論、中國畫家與畫集、西洋畫家、美術隨筆、攝影、技法入門、設計、兒童美育、美術工具書、藝術人文、名畫筆記系列、清泉小叢書、欣賞系列、前輩美術家叢書、兒童文化資產叢書、藝術趣味等20項分類，多達近300種的藝術文化叢書，可說是藝術類出版品具有權威的代表，對於藝術教育、藝術史的建構也有相當貢獻。