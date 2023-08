糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

▲敖德薩州伊斯梅爾港(Izmail)遭俄軍炸毀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯2日透過無人機攻擊烏克蘭位於多瑙河畔、鄰近羅馬尼亞的主要內陸港口伊斯梅爾港,摧毀港口的儲糧設施,導致近4萬噸糧食無法運往非洲、中國和以色列等地。烏克蘭總統澤倫斯基怒批,俄國總統普丁正試圖讓全球糧食市場崩潰,引發一場世界級的災難。

根據《衛報》報導,俄軍無人機2日從亞速海(Sea of Azov)出動,穿過黑海後對敖德薩州伊斯梅爾港(Izmail)發動攻擊,導致包含穀物升降機、穀倉、倉庫等基礎設施受損或被毀,目前全球糧食價格已再度飆升。烏克蘭政府表示,被摧毀的4萬噸穀物原本要運往非洲、中國和以色列等地。

▲伊斯梅爾港是烏克蘭糧食主要出口通道。(圖/達志影像/美聯社)



澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)2日晚間表示,「對俄羅斯政府來說,這不僅僅是一場反對我們自由、反對我們國家的戰爭,莫斯科正在發動一場全球災難之戰,他們想要世界糧食市場崩潰,他們要價格危機、他們要供應鏈中斷。」

無人機攻擊結束後,土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)也立刻致電克里姆林宮,邀請普丁就穀物協議展開新一輪談判。克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則指出,普丁隨時準備好重返穀物協議,前提是必須先解決俄方之前提出的取消制裁條件,「西方對俄羅斯實施制裁時,沒有考慮到國際社會對糧食的需求,聯合國對此應非常清楚。」

More than 40,000 tons of grain were damaged by a russian attack in Izmail, Odesa region.

This grain could have fed millions of people in China, Israel, and many African countries. Terrorists can use starvation as a weapon. russia has demonstrated this once more. pic.twitter.com/6ZjOihAwZe