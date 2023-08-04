補教名師酒後猥褻「男同事」摸生殖器強咬　至少5人受害

▲一名在補教界頗具知名度的蔣姓教師，疑似對其他男老師毛手毛腳，更假藉酒意猥褻得逞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本刊日前接獲爆料指出，一名在補教界頗具知名度的社會科蔣姓教師（26歲，下稱蔣師）會對授課男老師毛手毛腳，並假藉酒意加以猥褻，粗估受害人數至少有5人，蔣師卻針對第一個出面控訴他的A先生（化名）提告加重誹謗與洩露個資罪，還諷刺當事人是「社會底層」。

蔣師打著政大名校光環，在台灣中部以北教授國高中社會科，儘管年紀輕輕卻已在補教界闖出一番天地，擁有自己的事業與師資團隊，目前開班授課區域最遠遍及中彰地區，至少有25班，還販售線上課程，如今卻被爆出他竟對團隊中的男老師伸出狼爪。

▲A先生控訴表示，蔣男帶他回家借宿，以潔癖為由要他脫下外褲，卻趁機猥褻得逞。

一名仍在學的A先生出面控訴，他今年2月在網路上貼出徵學生的家教訊息而與蔣師結識，對方邀請他進入其補教團隊且在面試過程中表示「看到你的照片覺得很可愛，所以一定要聯繫你」，並不斷詢問「有沒有男朋友？性傾向是什麼？」A先生雖覺有異但未多想即同意加入團隊，沒想到竟是惡夢的開始。

A先生才剛加入團隊沒多久就遇到春酒，聚會結束後蔣師以送A先生回政大為藉口，卻將他帶回蔣師位在內湖的住處。由於事發突然，A先生未帶任何盥洗衣物，本想合衣而睡，但蔣男卻說他有潔癖，要對方睡覺前一定要洗腳，並要求A先生將外褲脫下，因為「外褲很髒」。

▲A先生指出，蔣男趁機用手不斷對其生殖器撫摸，更強行幫他口交直到射精。

當2人好不容易關燈躺平在床上時，黑暗中蔣男竟趁機將手伸過來，不斷對其生殖器撫摸，更強行幫他口交，儘管A先生不斷抗拒，但最終仍敗在蔣男的體型優勢而動彈不得，蔣男眼見無法得逞，在一旁解決自己的慾望後才入睡，而A先生則是等到天亮後快速離開。

後續A先生因此事蒙上心理陰影，且除了要面對蔣師時不時的騷擾，還得面對其在工作上的言語暴力，讓他在忍無可忍之下決定在臉書上公開此事，並於6月時前往婦幼隊報案，對蔣師提告妨害性自主。蔣師則諷刺A先生是「社會底層」，敗壞他的聲譽，並提告加重誹謗與洩露個資。

對此，蔣師透過公關表示，目前不做任何澄清及回應，但因蔣師手中握有A男控訴的一切不實證據，且有百分百的信心不會被起訴，屆時會再一一澄清。

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