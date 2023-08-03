快訊／颱風天到海邊游泳…台東男「遭大浪捲走」！警消搜救中

▲台東一名年約40歲男子颱風天到海邊游泳遭浪捲走，警消搜救中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

卡努颱風來襲，由於風雨強勁，北北基宜等地宣布停班停課，台東縣也陸續宣布蘭嶼鄉、綠島鄉停班課。台東縣東河鄉都蘭村沙灘外海，一名年約40歲男子下水游泳，當場遭海浪捲走，目前警消仍在搜救中。

東河分隊小隊長吳慶東表示，根據在附近撿木頭的報案人表示，看到一對男女一直看著海的方向，上前詢問才知道這對男女的朋友溺水，趕緊通報119。警消到場時已沒有發現蹤影，目前仍在持續搜救中。