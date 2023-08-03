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大玩SM窒息式性愛絕命！他伴屍6天任屍體爛臭　二審判決出爐

▲▼ 。（示意圖／視覺中國CFP）

▲張男與男友吸毒、玩SM，致使男友窒息死亡，二審維持判決，依過失致死、毒品等罪判張男2年6月徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子與男友於去年9月間，在住處吸食毒品並大玩SM，未料30分鐘後男友竟窒息死亡，他伴屍6天，直到警方查上門全案才曝光。一審依過失致死、毒品等罪將他判刑2年6月，經張提起上訴，二審維持原判，其中3月得易科罰金。

判決指出，張姓男子與男性友人是同性伴侶，2022年9月15日，2人在張的住處吸毒並進行綑綁式窒息性愛遊戲，張在浴室先提供食第二級毒品甲基安非他命給男友施用，再持麻繩綁縛男友的胸口及腰部，以膠帶纏繞男友雙手，並以黃色膠帶貼住其雙眼及口部。過程約30分鐘，但在鬆綁約10分鐘後，男友突然昏迷倒下，經張施以心肺復甦術仍不幸死亡。

張男確認男友死亡後，未嘗試報警或撥打119求助，任憑屍體倒臥在浴室，期間男友的家人因遍尋不著死者，詢問張男其去處，張男均避而不談、支吾其辭或轉移話題，甚至失聯。

經家屬報案，警方於6天後、即2022年9月21日下午3時許，根據死者手機定位前往張男住處，張見到警方到來，先是拒絕員警進入查訪，拖了半個多小時，才自行前往警局，向警方表示男友已經在他住處死亡多時。

張向警方說，他與死者有情緒肢體接觸，警方在當晚依涉犯遺棄、過失致死等罪嫌將他逮捕，隨後前往其住處，進而發現陳屍在浴室的男友，經過6天，屍體已全身發黑，且下方仍留有SM用的麻繩、膠袋等物。

台中地院審理時，張男辯稱，男友鬆綁後曾表示頭暈不舒服，數分鐘後就失去意識昏倒，倒地時已沒有呼吸，但還有脈搏，他立即對其施以心肺復甦術，但做了60秒，要在替男友口部吹氣時，竟發現吹不進去，這才驚覺男友已經死亡。

一審法官審酌，張男對死者縛以麻繩及膠帶，未隨時注意其身體狀況，以及即時救護或送醫治療，違反注意義務，此部分觸犯過失致死罪，判2年徒刑，提供毒品給死者施用部分，依轉讓禁藥罪判刑3月，施用第二級毒品罪責判3月。案經上訴二審，台中高分院駁回，維持原判。可上訴。

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