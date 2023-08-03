無照男開賓士載妹撞民宅！車主是知名直播主…整輛報廢沒救了

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣永靖鄉昨（2）日上午發生一起交通事故，許姓男子駕駛賓士C-Class轎車載女友行經中山路三段，疑因車輛失控，自撞一旁民宅，除造成民宅倉庫毀損，賓士車也幾乎全毀，幸許男及其女友僅受輕傷，送醫治療無生命危險。警方獲報到場，查出許男無酒駕情形，但為無照駕駛，將依法開罰；另據了解，這輛賓士車並非許男車輛，是他向知名直播主胡凱彬借得，此消息已獲警方證實。

▲許姓男子無照駕駛，開著借來的賓士車失控撞上民宅。（圖／民眾提供）

警方調查，許姓男子（21歲）昨日上午9時許，駕駛白色自小客車行經永靖鄉中山路三段，疑因失控打滑而撞進民宅，造成民宅、車輛毀損，許男及1名女性乘客多處擦挫傷，經送醫治療無大礙。許男經酒測無酒精反應，但為無照駕駛。

本起事故畫面遭民眾PO網，有網友認出這部白色賓士疑是直播主胡凱彬所有，懷疑肇事者就是胡男，不過警方指出，該車車主確為胡男，不過駕駛人則為許男，是許男向胡男借車，2人應為友人關係。

▲▼蘇姓車商看到車禍照片，直言「可以直接拿去報廢了」。（圖／民眾提供）

台中蘇姓車商表示，該部賓士是C-Class300，新車價為275萬元起，但這輛為2015至2017年出廠，二手車價約為100至130萬元。

蘇姓車商看到車禍照片，直言「可以直接拿去報廢了」，車損包括氣囊全炸、左側鈑件全毀、車體變形，前後保桿、引擎蓋、大燈、鋁圈、傳動軸等都嚴重毀損，修繕費用恐超過100萬元。

此外，據悉胡男擁有5、6部名車，最常開的是新車要價約2000萬元的勞斯萊斯魅影，這次友人將他其中1輛賓士撞毀，或許對他來說僅是小菜一疊。