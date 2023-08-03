通緝犯飯店遇臨檢...拉繩攀降7樓跌斷腿　爬進檳榔攤躲桌下被逮

記者林東良／台南報導

31歲過失傷害及妨害秩序謝姓通緝犯，因逃避台南市警二分局警方臨檢，竟不顧危險從投宿飯店7樓高處，拉繩攀降打算脫逃時，不慎摔落地面跌斷左腳被逮，謝男經員警戒護送醫開刀治療後，在2日下午5時出院完成筆錄後，依法解送歸案。

▲2案通緝謝姓通緝犯遇警臨檢，竟從7樓攀降不慎跌斷左腳被逮，戒護就醫開刀後出院，警方完成筆錄依法移送歸案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局中正派出所於7月31月將近中午時，接獲社區友善通報網之反映，獲知府前路某飯店7樓房間散出有異味，懷疑有人施用毒品不法情事。案經員警趕至現場並至7樓房間敲門時，房客以穿衣服為由未即時開門，員警雖於門外聽有碰碰聲響，也在敲門催促後，始由官姓女房客開門，且配合地報出身分證號供員警查詢。突然房間內電話鈴聲大響，員警接起電話，竟是飯店櫃檯告知有人墬樓。

員警也急忙趕至樓下查看，才發現剛才檢查的房間窗戶外，有逃生緩降繩索垂降至地面，但未見任何人影，經員警通報支援四處搜尋，終於在飯店對面某檳榔攤內，找到躲藏於桌面下之謝姓男子（31歲、北區人、有傷害、毒品等素行資料），且左腳因高處攀降不慎跌斷被逮。謝男在救護人員初步包紮固定中，大聲哀嚎上了救護車，並在員警戒護下送醫開刀。

警方指出，員警檢查房間過程，雖覺可疑並在官姓女房客配合下四處查看，卻無法發現任何不法物品，但未料到謝男竟因通緝身分，藉著女友穿衣拖延開門，不顧7樓高處之危險，利用窗戶之逃生緩降設備脫逃。也因慌張未緊縛背帶，僅靠雙手拉著繩索自7樓溜滑下來，滑至3樓處時就因手掌嚴重破皮挫傷摔落地面，當場左腳受傷骨折，竟還忍痛爬逃至對面之檳榔攤內躲藏。也在員警四處搜尋下，在檳榔攤店內之桌面下發現其背影，大聲喝斥乖乖就逮。

謝男住院到8月2日下午5時許，出院帶返分局製作筆錄後，依法解送地院及地檢署歸案。