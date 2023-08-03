李立群杭州住院「瘋傳88萬醫療費」　陸官方闢謠！真實數字曝

▲李立群近期3度住院。（圖／翻攝自李立群抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

71歲資深藝人李立群近期健康頻頻亮紅燈，1年內就住了3次醫院，上個月底已經順利出院返回大陸。不過近日大陸論壇卻瘋傳，他在杭州住院治療帶狀皰疹，醫療費高達20萬元人民幣（約新台幣88萬元）。2日，當地衛生局闢謠稱，實際花費約人民幣2.4萬元（約新台幣11萬元）。

李立群日前透露過去從沒住院過，然而今年確診新冠肺炎後，短短2個月就住了3次院。他5月先在上海第一次確診，當時因為上年紀、身體受不了而住院；出院後回到台灣，結果肺炎症狀仍未減緩，因此又在台灣醫院住院。

症狀好轉後出院，李立群又飛到上海，期間發現後方脖子部位開始發癢、長了疹子，起初以為只是房子塵蟎才導致，沒想到隔了10天，前往杭州的他發覺，長疹子的部位開始發痛，痛到受不了才在當地醫院，才發現原來是因為確診後免疫力降低，才會長感染性皰疹，加上自己延誤治療、亂塗藥，才會導致病情加重進而住院。

▲大陸官方發聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／蕭山發布）

然而，近日陸網瘋傳李立群在杭州住院半個月的費用，高達人民幣20萬元（約台幣88萬元），對此，當地官方衛生局透過微博「蕭山發布」闢謠：「經核實，患者李某某，於2023年7月15日因帶狀皰疹性神經痛在我區一家提供高端服務的民營醫院入院治療，於7月28日出院，住院費用（未報銷前）總計幣2.4萬元（約台幣11萬元）。」金額中還包含了床位費、伙食費約人民幣1.2萬元（約台幣5.2萬元）。

雖然文中並未提及李立群名字，但時間和症況都吻合，陸媒也直接以「官方回應李立群杭州看病半月花費20萬」進行報導。也有粉絲細翻李立群抖音，發現他並未提及相關醫療費用，不少人推測有可能是無辜遭人造謠，在陸網掀起不小的討論度。

▲陸媒相關報導。（圖／翻攝自微博／鳳凰網）