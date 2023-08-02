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Y’s Day！週三青年日　分享去中國留學經驗「停、看、聽」

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day「週三青年日」本週討論「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」。

這場探討青年前往中國求學的經驗分享座談，邀請了逢甲大學兼任助理教授林展暉、韌REN無鋼圈內衣品牌創辦人許晶盈、警察大學通識中心兼任助理教授李國正、中華亞太菁英交流協會代秘書長吳瑟致、產經新聞社台北支局長矢板明夫、時事評論家汪浩，以及台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

與談結束後，主持人和青年們也針對在中國的教授狀況、中國論文寫作的注意事項、到中國念書是否有助於到外媒發展、中國年輕人是否會對台灣青年懷有競爭者敵意思想等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答，並就中國的現況與可能風險，進行分享與剖析。

主持人中華亞太菁英交流協會代秘書長吳瑟致表示，中國對台政策在疫情過後積極推動青年交流，雖然台灣的年輕人應該有自信，長久的民主素養與認同不會輕易改變，但到中國去的風險仍與過去父母輩的經驗不太一樣，不只台灣，現今連歐美國家人士到中國也有一定程度的不同風險，如何看待到中國去的風險，又到底要留意什麼？希望此次座談會從這個切入點，能讓大家重新認識現實中可能遇到的中國。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中華亞太菁英交流協會代秘書長吳瑟致。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，「人」是一個國家最重要的資產，「人才」是推動科學發展和技術創新的關鍵，也是促進企業和經濟成長不可獲缺的要素，更是社會面臨挑戰與問題時，積極應對甚至是促成變革的重要力量。為培養本土優秀人才，任何國家都積極發展高等教育，甚至運用政策工具，制度性地吸引與留下外來優秀人才。值得注意的是，由於「教育」牽涉到認同和價值觀，一國能否持續吸引外國人才，成為提升本國對世界影響力的重要條件。

董思齊指出，1978年美中建交後美國透過吸引中國高幹子弟到美國留學的方式，希望能影響中國，1989年後美國國會通過『中國學生保護法』，讓當時五萬多名中國留學生取得綠卡，進入美國的學界與業界，對美國社會，甚至是對全世界產生不小的影響。隨著中國經濟起飛，中國亦致力於投資高等教育，推動大學排名與提高國際學術競爭力，希望能掌握學術領域的論述權，除了在各地設立孔子學院，亦提供大量資金參與先進國家研究中心的設立，更透過期刊編纂與國際學術出版社進行高度連結，這也是2017年時，中共有能力讓英國劍橋大學出版社旗下『中國季刊』中三百多篇敏感議題論文移除的原因，當然，這樣的現象也讓民主國家意識到中共鋭實力滲透民主社會的問題。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。（圖右一）

董思齊說，相較於中國本地學生與其他外國學生，中國對台招生條件持續放寬，可入學學校數目也不斷增加，甚至還加上許多優惠措施，顯見有其統戰的特殊目的。但隨著美中科技戰的爆發，美國在高科技領域開始對中國進行人才交流的管制，加上疫情時期中國的鎖國以及疫情後中國經濟實力下滑，就業機會大減，都大大降低中國對國際學生與台灣學生的吸引力。因此，此次「週三青年日」的活動，希望透過曾親身參與中國教育現場者的說法，讓台灣青年更了解中國的高等教育狀況以及現在面臨的課題，同時更期盼我國政府能營造更與國際接軌的環境，在吸引國際人才走進台灣的同時，也能幫助台灣優秀的青年走向世界。

警察大學通識中心兼任助理教授李國正在進行專題分享時則提到，到中國念政治其實是件有趣且敏感的事情，之所以要去中國，不管是去求學或就業，無非考慮的是生涯發展，但隨著兩岸關係變化，現在想去中國需要注意到更多面向，不論是當朋友或對手，都應該認識對方。過去聽聞中國學生都是充滿狼性、積極性，剛去時的同學都是各省學霸，但台灣學生訓練也不差，他很榮幸獲得中國同學的認可，在分享台灣經驗時，同學也各自分享各省經驗，當外籍老師問他來自哪裡時，他很自然地回答「Taiwan」，即便平時友好的同學突然發話強調「part of China」，但這也是兩岸文化與價值觀直接對話交流的有趣之處，後來，關起門，他也聽到了中國同學不同於公開文本的表述。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲警察大學通識中心兼任助理教授李國正。（圖中）

李國正指出，中國希望吸引更多年輕人發展，包含「兩習兩業」、各高校大交流等，中國的期待是希望台灣年輕人或人力協助當地產業升級，因此需要新的人力資源。台灣青年前往中國，中國本來希望吸引高等創業，結果多是人文創意，近年來中國不再講創業人次，改講交流人次，顯示中國創業、就業市場與風險沒有想像中好，整個國際情緒跟當地景氣都有比較嚴峻的風險，是需要特別注意的。

產經新聞社台北支局長矢板明夫也以自身經歷分享，自己在中國受教育的時間相當長，他在中國改革開放初期受教育直到14歲，回日本後之後又到中國念博士，中國的教育跟台日的邏輯概念不同，是要把人教育成服從黨的領導。在江澤民到胡錦濤的過度時期，當時仍希望潛移默化台灣學生，但到習近平時期，支不支持中國、支不支持兩岸統一都必須表態。他認為，到中國留學不是不行，但要了解風險且應有所防備。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲產經新聞社台北支局長矢板明夫。（圖中）

▼逢甲大學兼任助理教授林展暉。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

逢甲大學兼任助理教授林展暉則強調，要到中國工作就要了解中國經濟市場狀況、要到中國念書就要了解中國高教問題，現今的中國也跟台灣一樣面臨少子化、高教退場等問題。中國高教數額有3000所，包含大學1200多所及高專1400多所，每年有1100萬位大學畢業生，但中國出生率僅956萬，即使全部念大學，也有200萬人的缺口，若到中國念書，未來學校可能不見，中國學生面臨畢業即失業問題，青年失業率達20幾%以上，中國也面臨高學歷高失業，其中更包含中國失業率計算寬鬆，若加上隱性失業，更可能超過40％。

林展暉指出，中國的學校，台灣教育部只承認300多所，若到中國念書未來回台灣可能面臨就業問題，也必須面臨政治風險上的問題。

▲由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位，共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」，2日晚間進行第12場活動，主題為「停、看、聽！青年前往中國求學的經驗分享」（圖／記者陳弘修翻攝）

▲韌REN無鋼圈內衣品牌創辦人許晶盈。（圖中）

韌REN無鋼圈內衣品牌創辦人許晶盈分享自己的中國留學與創業經驗，她表示，因為想要兼顧中國深度、全球廣度，了解中國市場和世界，所以選擇申請中歐國際工商學院，課堂上的很多案例是中國實際發生的，比如財務課程學的是白酒領導品牌五糧液和茅台的財務報表比較，在生意開始的第一天思維就是「如何佈局歐洲重點國家，英國、法國、德國、西班牙＆義大利」。她認為，整體而言，中國經驗是好的，可能是因為落地的方式起點是高的，讀的是中國最好的商學院，同學都是高階商業主管，不管是在生活或工作經驗上都運氣很好。

許晶盈說，她在2016 年畢業後進入亞馬遜，擔任 Amazon Launchpad China Program Manager，負責大中華區市場的新創公司，包括中國、香港、台灣，後轉到阿里巴巴集團，第一次在創業圈打滾時，很好奇為什麼台灣都是中小企業，而其他國家卻能做大。疫情後，她決定回台創業，但仍感受到在中國價值觀有點錯亂，其中包含了對於成功的追求，執著於用健康換錢。

時事評論家汪浩表示，他自己從1984年到1988年就讀北大法律系，他提醒，在中國要留意可能在完全沒有注意到的情況下就觸犯中國法律，如果想要去中國留學，學校選擇需要集中在靠前學校，差距不只在學術差距，主要是在校風、師生關係等，這也是需要留意評估的地方。

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▲時事評論家汪浩。

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