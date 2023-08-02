藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

▲北市議員游淑慧質疑前瞻計畫獨厚高雄的言論，已引發高雄人的不滿。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧、徐巧芯針對前瞻計畫質疑高雄得天獨厚的言論，在高雄已經引起民意群起撻伐。除了國民黨籍市議員噤聲不敢回應，其他多位包括議長在內的市議員都跳出來駁斥，認為高雄市長期在國民黨執政時期的中央重北輕南政策下犧牲，如今急起直追爭取建設，卻遭選舉步數惡意抹黑。

高雄市議會議長康裕成在臉書直指，中央重北輕南時代，高雄只好舉債建設，卻被污名為舉債太高，現在高雄市府努力爭取到很多建設，又被譏為「媽寶市長」，到底要高雄市長怎麼做？高雄就不值得給予較多的關注嗎？「高雄地底下是一條條的石化管線，台北地底下卻是一條條的捷運，嘴臭的人得了便宜不吭聲？實在生氣！」

市議員黃捷則PO文痛批，游淑慧、徐巧芯、洪孟楷等人，為了救自己在台北的選情，胡亂開火、與高雄人站在對立面，還忙當豬隊友，陷自家的高雄立委候選人於不義。「高雄的漁港值不值得前瞻預算的投入，國民黨其實根本不在乎。每次到了選舉，只會拿高雄開刀的國民黨，一票都不值得高雄人支持。」

邱俊憲議員則舉台北市政府在柯文哲市長任內花150億改建台北第一市場，國民黨北市議員沒有意見，卻惡意詆毀中央編列80餘億改建台灣重要遠洋漁業基地前鎮港，「無視台北市所能分配比其他縣市多上非常多的資源，不只是刻意掩飾台北的得天獨厚，更是惡意中傷其他縣市的努力！」

市議員黃文益則舉歌手林強在90年代知名歌曲「向前行」的歌詞，「阮欲來去台北打拚，聽人家講啥蜜好康的攏在那」，歌詞完全突破盲腸，國民黨重北輕南的政策造就了得天獨厚的大台北建設，卻也造就了一群瞧不起南部人的政客心態！鄭孟洳議員也說，有意參選總統的侯友宜、柯文哲及長久以來享有豐厚資源的藍白陣營民代，氣度如此狹小，這次責難高雄，下次會輪到誰成為他們的眼中釘？為了選舉不斷地撩撥對立，身處國境之南的高雄人，倍感無奈。

基進黨高市議員張博洋指出，國民黨一直認為中央給高雄太多錢整治前鎮漁港，這不只凸顯國民黨對長期被重北輕南的高雄沒同理心，對高雄人只配次等建設的態度展現的一覽無遺。「陳其邁當副院長時，韓市府也有提出改建計畫，現在國民黨卻要為反對而反對，侯友宜若當總統也會看顏色來評估公共設施是否該改建嗎？！」預算可以討論合理性、執行狀況，但用「高雄拿比較多」、「陳其邁拿比較多」來攻擊，只是凸顯侯友宜真的跟南部很不熟也不想熟罷了。

長期在立法院交通委員會爭取高雄交通建設的立委李昆澤貼文說，「不要以天龍國觀點糟蹋高雄，交通平權，還高雄一個公道！」他表示，高雄過去長期缺少便捷、綠能、安全的公共運輸，台北新北軌道建設獲得中央6775.8億補助，高雄只有1817億，種種證據都顯示，過去交通建設長期重北輕南，藍白陣營不要持續混淆視聽，高雄要的只是公平、要建立大眾捷運路網。