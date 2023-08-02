謝典林退黨釀骨牌效應？　藍委稱未必是壞事：展現下架綠的渴望

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

日前國民黨彰化縣議會議長謝典林30日深夜拋出震撼彈，在臉書發文表示「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，引發外界震驚，至於這是否會對藍營後續選情造成骨牌影響，對此，國民黨立委鄭正鈐今（2）日於中常會後受訪表示，未必是一件壞事，「一己之力無法下架民進黨」。

鄭正鈐表示，選舉過程當中，民調起起伏伏，尤其在7月23日全代會時，前高雄市長韓國瑜到場支持，也能感受到藍營支持者們在全代會之心情上的變化，侯友宜的民調往上提升也是一件很正常的事情，離投票還有五個多月的時間，謝典林退出國民黨未必是一件壞事。

鄭正鈐解釋，謝典林的事件展現了在野陣營的大家想要下架民進黨的渴望，當在野每個黨的高層們都有想要下架民進黨的共識時，也認知到光靠自己的一己之力，沒辦法下架民進黨的時候，在野陣營就更有合作的空間，也相信現在所有藍營的支持者們最期待的就是要如何下架民進黨。

鄭正鈐直言，謝典林退黨也表示出了他自己對於下架民進黨的一個期待，對於要如何下架民進黨，大家都有不同的想法跟途逕，但當目標是一致的時候，相信在野陣營的「大人們」會想出合作的辦法。

另外，對於鴻海董事長郭台銘是否會獨立參選，後續會不會對國民黨總統候選人侯友宜的選情造成影響，鄭正鈐則說，「郭台銘現在也還是國民黨友善的黨友」，且郭台銘與國民黨目標一致，就是下架民進黨，政黨輪替，所以在野的大家一定要合作，才能達成目標，在野陣營互相合作未必是一件壞事，重點是要把下架民進黨的氣勢炒高，要讓所有的國民都感受到大家對於民進黨執政是非常不滿意的。