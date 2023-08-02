卡努颱風來襲！東北角、北海岸出現長浪　消防局籲勿前往海邊

▲卡努颱風來襲！新北消防局呼籲民眾勿前往海邊活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

受到卡努颱風外圍環流影響，北海岸及東北角出現長浪發生，中央氣象局於貢寮區（龍洞）更觀測到3至3.5米左右的浪高。新北市政府消防局第六大隊目前針對轄內東北角海域及北海岸強化防颱勸導巡邏，並配合區公所及海巡勸導在海邊釣魚及觀浪民眾，同時呼籲民眾，颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。

新北市消防局表示，「長浪」是因為風力持續吹拂海面，波浪逐漸成長並向四方傳播而形成波長較長的浪，其傳播距離遠，挾帶能量較大，傳播速度較快，在颱風來臨前會先到達海岸，在大海不容被易察覺，但往往到了岸邊時，在地形效應下會形成3到4公尺浪高，尤其在風不大時，容易讓人失去戒心，一般岸邊突如其來的大浪或颱風來襲前後的長浪、瘋狗浪即屬此類。

新北市政府消防局第六大隊表示，針對山區、海邊等易發生危險區域新北市政府已劃定下列管制區域：1、本市沿海地區及所轄漁港向海（河）側區域範圍；2、淡水河流域及其沿岸範圍；3、本市山域。若民眾在劃定管制區域後，未取得臨時通行證進入或不願被勸離，可依違反災害防救法規定處分，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，受卡努颱風外圍環流影響，應避免前往海邊活動，另沿海及空曠地區應特別注意強陣風危害，不可掉以輕心。卡努颱風來襲期間，呼籲民眾配合新北市政府各項預防性避難及管制措施，有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」或「我的新北市」臉書粉專查詢。