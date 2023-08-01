造橋大桃坪土石堆置場開發案環評現勘　自救會強烈抗議送陳情書

▲苗栗縣造橋鄉大桃坪土石堆置場申設案1日進行環評審查現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

有業者申請在苗栗縣造橋鄉開發大桃坪土石堆置場，但申設案引發地方居民反彈，擔心造成水源汙染，組自救會數度表達抗議，今(1日)下午召開專案小組現勘暨環評初審會議，自救會及當地居民、民意代表等人在現場拉布條抗議，堅決反對開發案，揚言將持續抗爭到底，審查會議主席也在現場接受陳情書。

業者在大桃坪段申請的土資場開發案，面積約27公頃，今年4月間辦理非都土地開案計畫現勘時，自救會及環保人士就表達強烈反對；今天下午辦理環評專案小組現勘暨初審會議，除自救會成員到場抗議，縣議員曾玟學、陳光軒、葉忠倫、陳品安也前來聲援民眾，邱毓興則由助理代表出席。

審查會會議主席，也是環保署的環評委員，中央大學環境工程研究所李俊福教授，在現場接受自救會陳情書。

自救會會長李禮爐表示，從環評書上可以知道此案是要做「填埋型」之土石資源堆置場，環說書還提到「廢棄土石方非法傾倒，會破壞、汙染環境，甚至遇雨造成土砂災害，危及居民身命財產之安全」，所以今天找了一個山溝，把大量廢棄土石方傾倒在這邊，跟非法傾倒的差異在那？不就只是差在跑了一個行政程序而已！其他地方的人命是命，我們大龍村和鄰近村莊的居民的命就不是命？ 我們大龍村與鄰近的大坪村等地，就是這些廢棄土石方和廢棄物經常會來非法傾到的地方，請環評委員為民做主，將此案退回！

對此，苗栗縣環保局表示，本件環境影響說明書於112年4月18日苗栗縣政府水利處確認符合業管法令送至環保局，期間經過2次程序審查及意見補正後，於今（8/1）日召開專案小組現勘暨初審會議。

環保局秘書蔡政勳強調，於環評審查過程中，依規定完備資訊公開及公眾參與程序，並由委員會各專家委員及權責機關本於專業及法令，依法公開公正審查，以保障居民權益及環境品質。

▲▼苗栗縣造橋鄉大桃坪土石堆置場申設案1日進行環評審查現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲苗栗縣造橋鄉大桃坪土石堆置場申設案1日進行環評審查現勘，自救會及居民到場抗議，審查會議主席(左)接受自救會長(右)陳情書。（圖／記者蔡文淵翻攝）