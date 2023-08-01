大疆：從未設計製造軍事設備　積極配合中國政府出口管制

▲大疆為大陸知名無人機製造商。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸7月31日以維護國家安全與利益為由，發出針對無人機的出口管制公告。對此，大陸無人機製造商大疆（DJI）8月1日發出聲明強調，他們從未設計和製造過面向軍事目的之產品和設備，「我們也將積極配合中國政府近日出台的無人機出口管制政策，確保全面合規。」

大疆在聲明中表示，作為全球民用無人機領域的科技公司，他們始終致力於設計、開發、製造民用無人機產品以讓世界更美好，「自成立之初，我們一直堅決反對將我司產品和技術用於任何軍事或戰爭用途。」

大疆指出，他們從未設計和製造過面向軍事目的產品和設備，「我們從未在任何國家推銷或銷售我們的產品用於軍事衝突或戰爭。我們採取積極措施，努力防止我們的無人機等產品被改裝為武器或用於軍事目的。我們始終嚴格遵循這些原則，並多次公開強調這些原則。」

大疆並強調，他們將積極配合中國政府近日出台的無人機出口管制政策，確保全面合規，認真履行企業社會責任，讓科技更好造福人類。

大疆提到，他們在出口管制領域始終保持嚴謹負責的態度、採取積極合規措施，一直嚴格遵守並執行中國的相關出口管制法律法規，切實履行出口管制責任和義務，「大疆在公司的國際貿易及國際經營中，嚴格遵從業務所在國或地區、及相關國際組織的所適用的法律法規，遵從國際通行的最佳實踐。」

大疆還說，他們建立並不斷完善公司的出口管制合規制度、嚴格執行相關合規機制實施，「如果大疆認為即將出口的產品或技術將被用於恐怖主義活動、軍事目的，或其他適用法律法規所限制的最終用途，或其他違反大疆公司原則與價值觀的用途，大疆將依據公司的出口管制合規機制和相關法律法規，拒絕出口相關產品和技術。」